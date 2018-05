Tastets d'una investidura de cap de setmana

Pendents de Cervera. Aquesta seria la frase que potser resumeix millor el clima que aquest matí s'estenia pel Parlament de Catalunya, en tots els racons, de la cafeteria a passos perduts, abans d'entrar al saló de plens, on Quim Torra ha exposat el seu discurs d'investidura. "Tornem a estar igual, pendents de la CUP", es planyia un veterà del Palau de la Ciutadella. "No saben negociar amb la CUP", deia un periodista. I això, es podria afegir, que abans eren deu i ara només són quatre. Hi havia una sensació d'etern retorn. Demà, a la capital de la Segarra -i precisament al Teatre de la Passió-, la CUP emetrà el seu veredicte. Torra ha pronunciat els eu discurs mirant de reüll a Cervera.A passos perduts, un alt càrrec institucional es referia a les tres territorials cupaires que han reclamat revisar la posició de l'esquerra anticapitalista sobre la decisió d'abstenir-se en la investidura. Es tracta del Barcelonès, el Tarragonès i el Baix Llobregat i deia que "És la Tabàrnia de la CUP". Sempre es gasta sarcasme pels salons del Parlament. Un sarcasme que vol conviure també amb la necessària cordialitat personal que la tensió del conflicte ha anat afeblint. Avui, diputats de diversos grups explicitaven la necessitat de recuperar el bon rotllo.Des dels rengles unionistes es queixen del caràcter esquerp d'alguns parlamentaris sobiranistes, sobretot d'alguns dels qui acaben d'arribar. Un membre del grup més nodrit, Ciutadans, fins i tot divideix els "altres" en dos grans hemisferis: els qui saluden i els qui no. Es parla bé del bon ambient que empraven Jordi Turull i Josep Rull en l'anterior legislatura. El que són les coses!Fins i tot algú "enyora" el tarannà de Carles Puigdemont i el compara amb parlamentaris titllats de més distants, com Elsa Artadi o Aurora Madaula. En canvi, s'elogia la "bona educació" de Quim Torra, i un diputat unionista qualifica de "tot un gentleman" el diputat de JxCat Lluís Font.Per passos perduts s'ha pogut veure José Domingo, un dels tres diputats de Ciutadans elegits en les eleccions del 2006. Va ser un dels fundadors de la formació unionista, però desavinences amb Albert Rivera el van allunyar de Cs i va abandonar finalment el partit. Domingo, que volia representar l'ala socialdemòcrata de Ciutadans, és ara membre destacat de Societat Civil Catalana. Reconeix que sent nostàlgia de la tasca parlamentària, mentre espera per seure com a tertulià a la taula de Catalunya Ràdio.Celebrar un ple dissabte no és la millor manera d'eixamplar les simpaties pel procés. Però la majoria dels treballadors de la casa mostraven comprensió per les circumstàncies excepcionals que es viuen. "Era pitjor quan havíem d'estar aquí fins a les dues de la matinada per temes menors", explica un uixer. "I demà a veure què fan a Cervera", afegeix amb un somriure esperançat, confiant potser que, ara sí, la situació s'endreci.El periodista Salvador Alsius no s'ho ha volgut perdre, però a diferència de treballadors i periodistes -i ja no diguem els diputats-, ha vingut perquè li ha vingut de gust, "malgrat que tenia un campionat d'Scrabble". Per competir amb paraules, també està bé el Parlament.

