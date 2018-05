​Barcelona estudia involucrar el sector turístic en la construcció de pisos de protecció

El govern municipal de Barcelona, conjuntament amb els grups de l'oposició, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i l'observatori DESC estan negociant com implementar una moció que va aprovar el plenari de Barcelona el mes de febrer que ha de servir per augmentar l'oferta de pisos públics a la ciutat, de la qual la ciutat arrossega un dèficit històric Des de la PAH proposen mesures com la "conversió d'edificis públics d'usos no residencials a residencials" o també involucrar el sector turístic implementant mesures que ja funcionen en algunes ciutats dels Estats Units o a París. Aquesta mesura comportaria que els hotels i propietaris d'apartaments turístics dediquessin un 40% de la superfície dels hotels, albergs o apartaments de nova construcció a pisos de protecció oficial, tot i que hauria de ser en un edifici diferent d'on treballi l'empresa però dins del mateix districte.La tinenta d'alcalde d'urbanisme de Barcelona, Janet Sanz, ha assegurat que "és possible tècnicament" i per tant ara cal trobar la manera d'adaptar el marc legal a les noves propostes. A més, el regidor d'Habitatge de Barcelona, Josep Maria Montaner, ha valorat positivament un canvi de planejament que comporti "corresponsabilitzar al sector immobiliari i al sector turístic" a la construcció de nou habitatge públic.En aquesta línia, una altra de les mesures que proposen les plataformes impulsores de la moció és que es dediqui un 30% de cada habitatge a protecció oficial. De moment, la llei marca que aquest percentatge hauria de ser un 15%, però en el cas de Barcelona no s'arriba al 2%. Per això, les plataformes també apunten que ha de ser el sector privat qui construeixi habitatge públic.De moment aquest divendres el grup impulsor s'ha reunit amb tots els grups polítics amb representació municipal i ha presentat quins són els objectius de la moció. Per la seva banda, la majoria de partits ja ha fet algunes propostes sobre com aconseguir aquests objectius que ara les diferents plataformes volen estudiar. Per això s'han emplaçat a una segona trobada el 22 de maig per concretar com s'haurà d'arribar a aquesta ampliació d'habitatge públic.En aquesta línia, en el cas que finalment s'aprovés que cal destinar un 30% dels nous habitatges a protecció oficial comportarà una modificació del Planejament Urbanístic General. El govern local s'ha mostrat obert a parlar-ne, així com a debatre altres modificacions de normativa que són de competència de la Generalitat o de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

