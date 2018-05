Un error en un cinturó obliga a revisar 400.000 vehicles Seat i Volkswagen

Un problema en un cinturó d'un vehicle obligarà a revisar 400.000 vehicles dels nous models de Seat Arona i Ibiza i de Volkswagen Polo. Es tracta d'un error en el mecanisme que fixa el seient del darrere del conductor, que pot obrir-se sense voler. Això, però, només ocorre quan està tancat, també, el del mig. Des de la companyia, recomanen evitar-ne l'ús fins que estigui arreglat.En un comunicat publicat a la pàgina web de Seat, en donen tots els detalls: "Hi ha la possibilitat que en determinades situacions (per exemple en un brusc canvi de carril amb cinc passatgers al vehicle) i només quan en el seient del darrere, les posicions central i esquerra estiguin ocupades al mateix temps, el cinturó del costat esquerre pot descordar-se".Volkswagen també ha publicat el seu comunicat informant de l'error.Pel que fa als models específics, es tracta de l'Ibiza de nova generació, l'Arona fabricat aquest any i el 2017, i el Volkswagen Polo d'aquest any. I els 400.000 vehicles han estat venuts arreu del món.Els clients rebran una carta per concertar una visita gratuïta.

