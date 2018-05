Lidl vendrà marihuana als seus supermercats de Suïssa

La companyia de supermercats alemanya Lidl va encetar el passat 18 d'abril la venda de marihuana en els seus centres comercials de Suïssa. Així ho han explicat en un comunicat que han publicat a la seva pàgina web, en el qual que informen dels dos productes que posen a la venda i que són un substitut del tabac.El producte que vendran conté només 1% de THC, la substància psicoactiva del cànnabis, però un 21% de cannabidiol (CBD), un producte recomanat pels experts i que serveix per calmar l'ansietat o els espasmes de l'esclerosi múltiple. En aquest sentit, la llei suïssa permet vendre a majors d'edat productes amb fins a 1%, un límit al qual no arriben els del Lidl.L'empresa productora s'anomena The Botanicals i es poden comprar de dues maneres. Un paquet de 1,5 grams té un cost de 17,99 francs (uns 15 euros), fet amb marihuana cultivada en interiors i un de 3 grams, que té un cost d'uns 16 euros i cultivat en hivernacles. Tot i això, el seu cost duplica el dels cigarrets normals.Tal com explica Lidl en el comunicat, la producció és totalment local, la marihuana es cultiva i prepara a Suïssa. Durant el procés no es fa ús de productes sintètics ni substàncies modificades.

