Dos mossos, citats com a investigats per desobediència l'1-O

La magistrada del Jutjat d'Instrucció Número 2 de Manresa ha citat el proper 21 de maig en qualitat d'investigats a dos agents dels Mossos d'Esquadra, que eren a l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada el passat 1-O, per un presumpte delicte de desobediència perquè, segons l'atestat de la Guàrdia Civil, s'hi haurien enfrontat.Simultàniament, el Col·legi d'Advocats de Manresa ha presentat aquest divendres el recurs a la negativa de la magistrada de realitzar noves proves en la causa oberta per la denúncia col·lectiva dels ferits per càrregues policials de la Guàrdia Civil en cinc punts de votació de la comarca.En la resolució, la magistrada assegura que no hi va haver "excés de força" i que l'actuació dels manifestants va ser "obstativa". També justifica la seva decisió afirmant que l'actuació de la Guàrdia Civil va ser "compatible amb l'ús de la força mínima imprescindible de qui s'enfrena a les forces de l'ordre públic en un moment de tensió".

