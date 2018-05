L'estratègia de Rivera contra Rajoy: mantenir el 155 per desgastar el PP

Rivera defensa mantenir el 155 malgrat que el decret que ell, el PSOE i el PP van votar al Senat diu que l'aixecament és automàtic quan hi hagi Govern

Rivera creu que hi ha un "tots contra Ciutadans" i els seus dirigents es presenten com a víctimes d'una pinça bipartidista

La sessió de control al govern celebrada dimecres passat al Congrés va escenificar l'estratègia del líder de Ciutadans, Albert Rivera, per erosionar l'executiu de Mariano Rajoy. El dirigent taronja va mostrar que opta pel que es pot anomenar "l'estratègia 155" per arraconar el president espanyol, acusant-lo de manera despietada de ser tou amb el sobiranisme. L'actitud del líder unionista va sobtar els observadors polítics i el mateix Partit Popular, que veu atònit com Cs, el teòric aliat del PP al Congrés, és més dur amb la Moncloa que no pas el PSOE, que intenta fer una "oposició d'Estat" amb el procés català. De fet, Rajoy no va tenir cap problema per elogiar de manera explícita en la mateixa sessió de control per la seva "responsabilitat".Per la seva duresa i agressivitat, l'estratègia de Rivera contra Rajoy recorda la de l'anomenat acoso y derribo contra Adolfo Suárez duta a terme per Felipe González a finals dels anys setanta. Amb una diferència important: González era el líder de l'oposició a Suárez, mentre que Rivera és, teòricament, un aliat del PP i acaba de pactar un nou president de la comunitat de Madrid i els pressupostos. L'objectiu de Rivera és desestabilitzar Rajoy fins a dur-lo al racó del quadrilàter. Per aconseguir-ho, Cs ha d'arrabassar al PP la bandera del nacionalisme espanyol, on hi ha la bossa de vots més nodrida de la dreta hispànica. El pols entre Rajoy i Rivera ja fa mesos que és intens. La línia d'atac de Ciutadans contra Rajoy s'ha centrat aquests dies en la defensa del manteniment del 155 a Catalunya encara que es formi un nou Govern, a no ser que els dirigents independentistes demanin perdó i es comprometin a no repetir un nou octubre. Una exigència, la de demanar perdó, que Rivera sap perfectament que no es produirà.Moncloa està molt irritada amb Rivera. D'aquí l'expressió "aprovechategui" que li va llançar Rajoy . Però el que no s'entén des del govern és la insistència de Cs a mantenir el 155, quan el decret que va ser aprovat pel Senat explicita que la intervenció de l'autonomia tindrà vigència fins a la formació d'un Govern a Catalunya. Aleshores, a què juga Rivera?La idea que el PP "ja ha pactat" amb els partits sobiranistes per deixar enrere el conflicte a Catalunya està sent repetida pels quadres taronja. La negativa del govern espanyol a recórrer davant el Tribunal Constitucional la delegació de vot de Carles Puigdemont i Toni Comín -recurs que automàticament deixaria sense vot els dos exiliats mentre el TC no entrés en el fons de la qüestió- ha estat presentada per Cs com una prova d'un pacte contra natura.En el marc de l'acord entre el PP i el PNB per aprovar els pressupostos, a Cs creuen que tenen terreny per introduir la idea de "tots contra Ciutadans". Els dirigents taronja estan fent córrer la idea que són víctimes d'una tenalla per part de tota la resta de formacions polítiques. Però a ningú se li escapa que la pretensió de Rivera busca en primer lloc el desgast de Rajoy davant del seu electorat més patrioter.Des de Ciutadans es presenta un Rajoy que només vol que el problema "passi". Dirigents de Cs diuen aquests dies a qui els vol escoltar que l'única pretensió de Moncloa és guanyar temps i que es formi un Govern a la Generalitat, sigui en les condicions que sigui. Ells, en canvi, el que volen és "resoldre el problema".En els cercles polítics de Madrid, s'ha assenyalat el perill que té per Cs delatar precipitació en el seu assalt al poder. El vent a favor que assenyalen les enquestes ha generat una dinàmica d'eufòria que pot acabar sent costosa per Rivera. D'altra banda, un discurs molt radicalitzat, que fins i tot veu complicitats entre Moncloa i els partits sobiranistes pot acabar sent vist com a poc creïble en la franja de l'electorat més moderat. És més, pot acabar oferint la imatge d'un govern Rajoy "centrat" entre els independentistes i els excessos demagògics de Ciutadans.Hi ha també el dubte sobre quina pot ser l'actitud de sectors econòmics - aquest IBEX que apareix com a enderiat amb Rivera - quan es percebi que el discurs de Cs sobre Catalunya pot ser motiu d'inestabilitat. Mantindran el seu suport a Ciutadans si es preveu que un govern presidit per Rivera pot empitjorar encara més el clima polític a Catalunya?

