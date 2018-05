Investigat l'alcalde de Banyeres del Penedès per tenir estelades en rotondes el 21-D

El jutjat d'instrucció número 6 del Vendrell ha citat de declarar com a investigat l'alcalde de Banyeres del Penedès, Amadeu Benach, dimarts vinent a les onze del matí. Segons ha informat l'Ajuntament del municipi del Baix Penedès en un comunicat, el batlle ha estat citat "per tenir penjades estelades a les rotondes del municipi el dia de les eleccions del 21 de desembre".Durant la campanya dels comicis del 21 de desembre, la Junta Electoral Central (JEC) va ordenar la retirada d'estelades i símbols partidistes -inclòs el color groc- d'edificis i espais públics de diversos municipis.L'alcalde de Banyeres del Penedès ja ha confirmat que compareixerà davant de la magistrada del jutjat d'instrucció número 6 del Vendrell per prestar declaració.

