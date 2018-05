Vuit anys de presó per a dos veïns de Roda de Ter per adoctrinament gihadista

L'Audiència Nacional ha condemnat a vuit anys de presó a dos homes acusats d'adoctrinar dues joves de Torelló i Roda de Ter en considerar provat que van guardar i difondre més de 600 vídeos, comentaris i imatges a les xarxes socials amb l'objectiu d'enaltir l'Estat Islàmic i van fer proselitisme sobre les dues dones. El cas es va destapar el març del 2017 després que els Mossos d'Esquadra rebessin un avís que dues joves residents en aquestes dues localitats havien canviat els seus hàbits i havien adoptat els costums del radicalisme religiós musulmà i com una d'elles ho havia fet després de formar part d'un grup neonazi amb estètica “skin head”. Les dues dones estaven relacionades amb un dels condemnats, Tarik A, que estava subscrit 63 canals islamistes radicals. L'altre condemnat és un company seu, Rachid E.F, que seguia 13 d'aquests canals.

Segons el tribunal, els dos condemnats publicaven vídeos, imatges i comentaris que incitaven a la radicalització jihadista "amb la finalitat que per tercers arribés a la comissió de delictes violents contra determinades persones o col·lectius". A més, afegeix, el seu contingut difonia un "missatge antidemocràtic, antioccidental i judeofòbic, d'incitació a l'odi i a la violència que justifica i enaltir la jihad islàmica combativa i menysté les víctimes".Segons la Sala, les al·lusions a l'Estat Islàmic es fan "de manera repetida, ja sigui elogiant l'administració de l'Estat Islàmic, els seus èxits en el canvi militar i propagandístic o la seva legitimitat religiosa".El Tribunal també recull el testimoni de la Policia Local durant el judici en què va relatar com els pares d'una de les noies adoctrinades van acudir als agents en detectar la radicalització de la seva filla i la dependència que tenia respecte Tarik Aazane fins al punt que ella es va mostrar "disposada a morir per Alà". A més, un dels acusats va utilitzar aquesta dona per fer un enviament de diners a través de transferències per Western Union a Síria. De fet, el domicili de Rachid el Founti van aparèixer cinc justificants a Síria per valor de 7.271 euros i un d'ells apareixia en el nom de la jove.Respecte l'altra dona, un agent dels Mossos va explicar durant el judici a la Policia Local de Torelló com els va sorprendre el canvi d'estètica de la jove, en passar a formar part d'un grup “skin head” a portar vel musulmà "el que significa que era més fàcil convertir-la a l'islam pel seu sentiment antijueu".

