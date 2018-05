Admesa a tràmit la querella dels advocats de Reus contra la Guàrdia Civil per l'1-O

La justícia tirarà endavant la investigació de les càrregues policials que es van produir a Mont-roig del Camp (Baix Camp), en el marc de la celebració de l'1-O. El col·lectiu d'Advocats Voluntaris 1 d'octubre de Reus han afirmat que el Jutjat d’Instrucció 1 de Reus ha admès a tràmit la querella criminal interposada contra els comandaments de la Guàrdia Civil que van dirigir l'operació policial al col·legi electoral de Mont-roig del Camp , a l'Institut Antoni de Ballester. Aquesta notícia arriba uns quants dies després que el col·lectiu ingressés els 2.000 euros que la justícia els demanava per poder analitzar-la.Els advocats van presentar al Jutjat Degà de Reus la querella el passat 11 de novembre del 2017, tal com va explicar NacióTarragona . L'objectiu és "esclarir la càrrega policial on hi va haver afectats i que es van fer servir gasos lacrimògens per part de la Guàrdia Civil". La querella pretén saber qui va tenir la responsabilitat d'ordenar i executar aquesta càrrega concreta. En el text es demana que es lliurin els oficis que calgui a la Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona i a la subdelegació el govern espanyol.A continuació, algunes de les imatges de l'1-O al municipi del Baix Camp:

