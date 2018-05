Condemnats a més de 3 anys de presó dos homes per fer-se passar per metges a Vinaròs

La secció primera de l'Audiència de Castelló ha condemnat a 3 anys i 9 mesos de presó dues persones acusades d'intrusisme i estafa en haver-se fet passar per metges a la seva clínica de Vinaròs (Baix Maestrat). També ha estat condemnada a un any i quatre mesos de presó la dona d'un dels inculpats, ja que exercia funcions de recepcionista en la clínica i era qui cobrava els serveis.Tot i que un dels acusats va realitzar diagnòstics de malalties i tractaments, extraccions de sang, autotransfusions i petites operacions quirúrgiques, l'audiència ha absolt als acusats de delictes contra la salut pública i lesions. L'audiència ha establert, però, indemnitzacions per valor de 137.671 euros per a 31 clients perjudicats.L'acusat no tenia la titulació necessària per exercir però es va basar en la creença generalitzada que sí la tenia, tant pel nom de la clínica, com pel tracte de doctor que li dispensava la dona, com per, en alguns casos, així manifestar-se directament als pacients, com per l'escenografia del seu despatx com per la bata blanca de metge que normalment portava a la consulta.El processat coneixia a l'altre acusat, per qui tenia una profunda admiració professional i amb el qual inicialment s'havia vist implicat en una causa judicial semblant, i el convidar a que visités la seva clínica, on també tractava alguns pacients.

