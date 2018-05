Foment cita els alcaldes que demanen el desmantellament de la via de la costa

Julio Gómez-Pomar en la seva visita a Tarragona aquest divendres Foto: Jonathan Oca

El Ministeri de Foment es reunirà el 28 de maig amb els alcaldes que exigeixen el desmantellament de la via de la costa un cop entri en funcionament el Corredor del Mediterrani. Julio Gómez-Pomar, secretari d'Estat d'Infraestructures, ha assegurat que la voluntat és "donar la millor solució" a les demandes dels alcaldes de Salou, Mont-roig del Camp, Vinyols i els Arcs, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i l'alcaldessa de Cambrils.El representant del govern espanyol ha destacat que tindrà una reunió per analitzar la situació de l'aixecament de les vies -contemplat en la Declaració d'Impacte Ambiental del Corredor- i "arribar a un acord i un consens amb tots els alcaldes" i "alhora atendre tots els interessos de la zona", ja que ha recordat que la Generalitat té la intenció "d'explotar" el tramvia en aquest punt de la costa. Es tracta del projecte del TramCamp, una iniciativa que encara està molt verda.Cal recordar que els batlles de Salou, Mont-roig del Camp, Vinyols i els Arcs, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i l'alcaldessa de Cambrils van posar en dubte a principi de mes que fos legal que entrés en funcionament l'esperat corredor sense que es portés a terme el desmantellament de les vies de la costa i van assegurar que arribarien fins al final per conèixer el projecte de retirada dels raïls i alhora del calendari.Per altra banda, Gómez-Pomar ha afirmat que des de Foment es manté el calendari de l'entrada en funcionament del corredor mediterrani, destacant que el tram entre Vandellòs i Tarragona està en fase de proves i que ara mateix està en mans de l'Agència de Seguretat Ferroviària. Un cop verificat que tot està correcte, "es podrà explotar comercialment". Ara bé, el mateix Gómez-Pomar ha expressat que treballen amb la confiança que "el corredor pugui ser una realitat al més aviat possible".A finals del 2019 el tram del tercer fil entre Vila-seca i Castellbisbal ja podria està operatiu, segons el secretari d'Estat d'Infraestructures.

