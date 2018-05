NacióDigital és el diari digital més llegit en català

és el diari digital més llegit en català. El rànquing del mes d'abril de l'Oficina de Justificació de la Difusió així ho ha certificat.va aconseguir 2,89 milions d'usuaris únics, per damunt dels 2,39 de l'Ara, els 2,22 d'ElNacional o els 2,14 de Vilaweb. Les edicions digitals d'El Punt Avui i la d 'El Periódico en català van obtenir-ne 750.000 i 419.000, respectivament.Les dades certifiquen la penetració del diari, amb una mitjana diària de 232.000 lectors. El dia de més audiència va ser el 10 d'abril, una jornada marcada per les actuacions policials en contra dels CDR i les mobilitzacions de suport.Una dada rellevant és la del temps de lectura, és a dir l'estada del lector a la pàgina i l'atenció que para als seus continguts, ja sigui en un article concret o saltant d'un a l'altre. Aquesta és una variable que s'associa a la qualitat del mitjà, a la capacitat que té de retenir l'interès dels lectors durant més temps.encapçala el rànquing amb 7 minuts i 23 segons. El segueixen El Punt Avui (6'59") i l'Ara (6'13").Les dades d'audiència s'expliquen també pel bon resultat deen les seves divuit edicions territorials, i les dels seus mitjans associats, el diari de cultura i vida Catorze i el juvenil Adolescents . Aquests últims estan experimentant en els darrers mesos un fort creixement en tots els àmbits a partir de continguts d'entreteniment i assessorament en matèria de nutrició, sexe i psicologia: són el mitjà en català amb més seguidors a Instagram (92.000), han constituït un consell assessor , van ser presents al Saló de l'Ensenyament i preparen un projecte educatiu amb la Fundació del Barça. A més, fa uns dies,ha incorporat els continguts esportius de La Fosbury Aquest mes de maigtambé ha canviat la seva pell, amb uns canvis en la portada i la pàgina d'ampliació de notícia que s'aniran estenent a totes les edicions territorials. Hi ha menys vermell i menys continguts a la vista per evitar la dispersió i aconseguir també més claredat, més protagonisme per als temes de fons, les fotografies a la secció 'Flaix', les firmes, les últimes hores i les notícies de territori de les que nodreixen les edicions. L'experiència d'usuari millora (utilitzar el menú que es desplega a l'esquerra de la portada ho posa tot a l'abast) en totes les plataformes i xarxes.La prioritat és que el periodisme, amb la bona informació i l'anàlisi, sigui la bandera del diari. En combinació amb l'aposta per la millor opinió, que darrerament s'ha reforçat amb noms com

