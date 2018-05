Arran, sobre la investidura de Torra: «És una mala opció a nivell tàctic i estratègic»

👉 La #investidura de @QuimTorraiPla no serveix per mantenir l'embat (obediència a l'Estat), ni per sumar, ni per trencar identitarismes, ni mostra la correlació de forces dins de l'independentisme. És una mala opció a nivell tàctic i estratègic. — Arran (@Arran_jovent) 11 de maig de 2018

L'organització independentista juvenil Arran, proper a l'òrbita de la CUP, ha assegurat aquest divendres en una piulada a les xarxes socials que la investidura del diputat de JxCat, Quim Torra, "no serveix per mantenir l'embat", perquè consideren que implica "obediència a l'Estat" i no "serveix per sumar i trencar identitarismes, ni mostra la correlació de forces dins de l'independentisme"."És una mala opció a nivell tàctic i estratègic", conclou la publicació a Twitter d'Arran. Aquest missatge arriba després que la CUP hagi convocat per aquest diumenge un Consell Polític per fixar si manté l'abstenció de cara a la segona votació de la investidura, prevista per dilluns.

