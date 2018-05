​Collboni justifica que el PSOE plantés Colau: «Utilitza una cortina de fum en habitatge»

El president del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha justificat aquest divendres que el PSOE –Cs va fer el mateix- plantés al Congrés l'alcaldessa, Ada Colau, que hi va anar aquesta setmana per abordar la reforma de la llei d'arrendaments urbans amb la intenció de posar fre a les pujades desproporcionades del preu dels lloguers. Ha retret a l'alcaldessa que faci servir "una cortina de fum" en matèria d'habitatge i llenci "la responsabilitat" al govern espanyol i a la reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) per "tapar la seva incompetència" en polítiques de pisos públics.Collboni ha justificat que per aquesta raó el PSOE no es va reunir amb Colau al Congrés dels Diputats. A més, ha assegurat que el seu partit "ja té la seva pròpia reforma" de la LAU, que preveu allargar la durada dels contractes a 5 anys. El socialista ho ha dit en una trobada amb mitjans, amb la qual ha denunciat que la ciutat es troba en "mínims històrics en producció d'habitatge públic" en un moment en què hi ha "un màxim històric dels preus de lloguer i un màxim històric en la llista d'espera" per aconseguir un pis de lloguer social a la capital catalana.Segons un informe que ha fet públic el PSC, el govern de Colau acaba el mandat amb 700 pisos acabats, tot i que se'n podrien haver fet 5.000. El líder socialista ha afirmat que aquestes polítiques d'habitatge "condemnen a tota una generació de classe mitjana treballadora a abandonar la ciutat" i ha criticat que els "prejudicis ideològics" van portar al govern local a aturar diversos projectes d'habitatge social. De l'informe també n'ha destacat que hi ha 31 promocions en què encara no hi ha detalls de quan començarà la seva construcció i que alguns dels projectes estan situats en barris vulnerables com la Marina o Trinitat Nova.Per la seva banda, el regidor d'Habitatge del govern de Colau, Josep Maria Montaner, ha replicat al PSC que durant els mandats socialistes es van fer més pisos públics que en el de Colau però perquè van comptar amb finançament de la Generalitat i del govern espanyol, i ha criticat que van vendre una gran part d'aquests. L'equip de Colau ha hagut de "tornar a arrencar la maquinària" després d'una interrupció el passat mandat, segons Montaner, que ha garantit que hi ha 66 projectes en marxa i que es podran acabar entre 800 i 900 que venen d'anteriors mandats, i que deixen 4.300 en construcció o en procés.

