«El Jueves», a judici per titllar de cocaïnòmans els policies desplaçats a Catalunya per l'1-O

La peça que la policia espanyola ha denunciat. Foto: El Jueves

El jutjat d'instrucció 20 de Barcelona farà seure a la banqueta dels acusats el director de la revista satírica El Jueves, Guille Martínez-Vela, i el subdirector i també director de la web, Joan Ferrús, per haver publicat dos articles similars a l'edició de paper i a la web de la revista sobre el consum de cocaïna dels policies espanyols desplaçats a Catalunya pel referèndum de l'1-O.La jutge del cas ha donat per finalitzada la instrucció contra els dos investigats per un delicte d'injúries i ha donat trasllat a les parts perquè presentin els seus escrits d'acusació. La magistrada ha subratllat en l'acta que els textos i les il·lustracions van comportar "una ofensa i una falta de respecte als membres dels Cos de la Policia Nacional sense sustentar-se en cap tipus de base fàctica".El cas ha estat investigat per aquest jutjat arran d'una denúncia de la Unitat d'Investigació Tecnològica de la Direcció General de la Policia espanyola després que el passat 4 d'octubre, tres dies després de l'actuació policial contra els votants del referèndum de l'1-O, la revista va publicar que a Catalunya s'havien acabat les existències de cocaïna per la massiva presència d'agents als ports de Barcelona i Tarragona, així com en hotels.En l'acta, la magistrada detalla que la revista va publicar primer un article a la web sota el títol "La contínua presència d'antidisturbis acaba amb les reserves de cocaïna a Catalunya" referint-se a membres de la policia espanyola, incloent la imatge d'una mà que manipulava una substància en pols de color blanc, i posteriorment, segons afegeix, en l'edició de paper també es va publicar un article amb el mateix títol.Abans de ser citat a declarar al novembre passat, Martínez-Vela , va recordar que la peça humorística publicada el 4 d'octubre formava part de la secció de notícies fictícies de la web. "És una de les tantes notícies fictícies de la secció. Per qüestions que se'ns escapen això ha acabat comportant una denúncia per part de la policia espanyola", va lamentar. Els investigats van assenyalar que l'article s'emmarca en una revista satírica, que fa humor sobre quasi tot, i en una secció de notícies falses, sense cap voluntat d'enganyar, ja que els lectors coneixen la intencionalitat de la publicació.

