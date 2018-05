El doble crim de Susqueda es decidirà per jurat popular

El detingut pel doble crim del pantà de Susqueda (la Selva) serà jutjat per un tribunal del jurat, segons han informat fonts judicials a Europa Press. Actualment, Jordi Magentí està en règim de presó provisional, en una causa que investiga el jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Ferners. Dins d'aquest procediment, ha citat l'acusat el proper dimecres 16 de maig a les 10.00 hores.En aquesta compareixença, les acusacions i la defensa proposaran totes les diligències d'investigació que s'hauran de practicar en els propers mesos i es concretarà la imputació contra ell. La citació arriba després que el dimecres la defensa de l'investigat presentés un escrit al jutjat de Santa Coloma de Farners per demanar-li agilitar en el procés, ja que feia més de 70 dies que el seu defensat estava en presó provisional.En el seu escrit, l'advocat de Magentí, Benet Salellas, va criticar la privació de llibertat, sense que el jutjat "hagi practicat en aquest expedient ni una sola diligència instructora". Per això, va sol·licitar que el procediment es convertís en un procediment de jurat a la vista de l'article 25 de la Llei del Tribunal del Jurat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)