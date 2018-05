El PP insisteix al TC que suspengui amb urgència el vot delegat de Puigdemont i Comín

El PP ha presentat aquest divendres un escrit davant el Tribunal Constitucional (TC) sol·licitant que els magistrats "suspenguin de manera urgent" les resolucions de la mesa del Parlament que admeten el vot delegat del president català, Carles Puigdemont, i el conseller de Salut, Toni Comín, davant el ple convocat aquest dissabte per investir Quim Torra Segons l'escrit dels conservadors, "és indispensable i urgent" suspendre els acords de la mesa del Parlament dels dies 3 i 24 d'abril del 2018, ja que, "gràcies a aquests vots il·lícits", es podria consolidar una investidura parlamentària. Per al PP, això suposaria "una votació viciada d'origen", que seria també "nul·la de ple dret".El PP fa aquestes al·legacions després que el tribunal admetés a tràmit aquest dijous el recurs d'empara interposat en contra dels vots delegats de Puigdemont i Comín, que es troben exiliats a Berlín i Brussel·les, tot i que sense imposar les mesures cautelars que els populars reclamaven -com va ocórrer amb el recurs de Cs -. En una providència, el TC va concedir un termini de tres dies al ministeri fiscal i al recurrent perquè efectuïn les al·legacions que considerin convenients.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)