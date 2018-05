El govern espanyol invertirà 13,6 milions d'euros en millores a l'aeroport de Reus

Julio Gómez-Pomar i Josep Fèlix Ballesteros a la plaça Corsini de Tarragona Foto: Jonathan Oca

El secretari d'estat d'Infraestructures ha avançat aquest divendres en la seva visita a Tarragona que el govern espanyol invertirà 13,6 milions d'euros en millorar l'aeroport de Reus, amb un temps d'execució de 22 mesos. Julio Gómez-Pomar ha destacat que aquest divendres Aena ha tret a concurs les obres per a la renovació i adaptació de l'edifici de la terminal.Els diners aniran destinats a ampliar la sala d'embarcament fins a arribar als 6.300 metres quadrats. També serviran per ampliar la sala de recollida d'equipatges fins a un total de 675 metres quadrats i la superfície destinada als controls de passaports que trasllada la seva ubicació a la zona ampliada. També es traslladaran dues cintes de recollida d'equipatges i s'instal·larà una nova cinta més, modificant els molls de descàrrega.A més, segons el mateix Gómez-Pomar, es remodelaran les dependències dels cossos de seguretat i augmentaran fins a sis els filtres de seguretat. També es construirà un nou mòdul d'oficines, amb una superfície de 900 metres quadrats.Ara bé, tot i l'anunci d'aquesta inversió milionària en l'aeroport ubicat al Baix Camp, el representant del govern espanyol ha descartat que de moment es contempli l'estació intermodal, un projecte elaborat ja fa 10 anys. Gómez-Pomar ha afirmat que "continua sent un projecte d'actuació" però que de moment, a Catalunya, han hagut de donar prioritat a l'aeroport de Girona "per donar resposta al creixement a l'aeroport del Prat". Segons el secretat d'Estat, la decisió ha estat per la "proximitat" de Girona i el Prat.

