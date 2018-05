El «Diari de Vilanova» torna a sortir al carrer amb una nova marca

El Diari de Vilanova ha tornat a sortir al carrer, una setmana després que el mitjà editat per DV Digital fes oficial el cessament de l’activitat amb l’acomiadament de tota la plantilla . DV El Diari de la Ciutat és el nom del nou mitjà de comunicació de la capital del Garraf, del qual se’n fa responsable l’empresa Gràfiques Arellano i, segons ha pogut saber, no s’ha comptat amb cap dels extreballadors per dur a terme l’edició.L’administrador del DV El Diari de la Ciutat, Salvador Arellano, assegura a les pàgines interiors que “des de fa dos mesos, aquest projecte ja estava pensat per sortir”.

