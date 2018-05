Torra demana «disculpes» si algú s'ha sentit ofès pel contingut de tuits antics

Quim Torra, Eduard Pujol i Elsa Artadi, aquest divendres al Parlament

El futur president de la Generalitat, Quim Torra, ha assenyalat aquest divendres en una entrevista a TV3 que el mandat de l'1-O "obliga a iniciar un procés constituent" i a recuperar les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional (TC). "És el fil històric que ens lliga amb el referèndum i la declaració política de la independència", ha indicat Torra. Preguntat pel contingut dels seus tuits, denunciats per l'oposició, ha recalcat que són de fa sis anys i ha apuntat que, si hi ha alguna "ofensa", "demana disculpes". El president demanarà veure's amb Mariano Rajoy i el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, per estrenar la legislatura i una nova etapa de diàleg.La petició de disculpes arriba després que l'oposició constitucionalista, amb especial èmfasi en el cas de Ciutadans, l'hagi definit com a "supremacista" o "xenòfob" pels tuits, en els quals es referia de manera despectiva als "espanyols". Aquest ha estat un dels principals punts de crítica de l'oposició.Qui governarà i qui prendrà les decisions? "Com a president, prendrem les decisions del Govern. Però en el nostre pla de República treballat amb ERC tenim tres vies d'acció política: les institucions catalanes, l'exili i la ciutadania", ha respost Torra, que encara "desconeix" si farà servir o no el despatx de president de la Generalitat. "Simbòlicament, hem de ser capaços de dotar d'excepcionalitat la legislatura", ha indicat. Situarà un llaç groc al Palau de la Generalitat i als seients de l'executiu, ha dit.El Govern serà eficaç? "Ho ha de ser", ha indicat. "Tenim un repte monumental. Estem parlant d'una crisi humanitària, perquè tenim gent a la presó i a l'exili. Això no ho viu cap país del nostre entorn. Hem de donar resposta a les qüestions que se'ns plantegen", ha apuntat Torra, que no ha volgut parlar de quines persones integraran el futur Govern. "Els noms s'han d'acabar de perfilar", ha recalcat el futur president.Un dels primers punts essencials de la legislatura serà explicar com s'ha gestionat el 155, i es tirarà endavant un "pla de xoc" d'anàlisi dels fets relacionats amb la intervenció de l'autonomia i per impulsar la restauració. "Entre els eixos del programa de Govern hi ha un pla de polítiques públiques molt potent per prevenir l'intent de fractura social que hi ha sobre el país, i la internacionalització", ha indicat.Davant l'advertència que el govern espanyol torni a aplicar el 155, Torra ha indicat que només contempla "obeir" el que digui el Parlament. "El mandat de l'1-O ens exigeix recuperar les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional. I ens obliga a iniciar un procés constituent. És el fil històric que ens lliga amb l'1-O i la declaració política de la independència", ha apuntat Torra.Torra farà demà el seu discurs d'investidura al Parlament a partir de les dotze del migdia i després serà el torn de l'oposició. L'escenari més previsible és que sigui escollit dilluns en segona votació gràcies als vots a favor de JxCat i d'ERC i l'abstenció de la CUP, per bé que els anticapitalistes celebraran un consell polític extraordinari per fixar posició definitiva . Demòcrates de Catalunya, formació democristiana independentista integrada dins del grup parlamentari d'ERC, impulsarà una consulta a la militància per decidir el vot. La formació té dos diputats, Antoni Castellà i Maria Assumpció Laïlla.

