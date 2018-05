MAPA INTERACTIU Com ha canviat el teu municipi des del 1945?

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha creat una aplicació adaptada també per al mòbil que et permet veure com era, a vista d'ocell, la cartografia de Catalunya durant la segona meitat del segle XX. Des del 1945 i fins a dia d'avui, pots veure com ha evolucionat només entrant el nom de la població, i també et permet tenir la foto de l'actualitat a una banda, per fer una comparació amb els canvis principals.Aquesta aplicació, segons va informar l'Institut, pot tenir usos didàctics i per a la recerca en àmbits relacionats, per exemple, en l'urbanisme. L'eina es basa en les imatges dels vols fotogramètrics que va realitzar la Força Aèria dels Estats Units els anys 1945 i 1956, cedides pel Ministeri de Defensa, mentre que la cartografia actual és producte de l'ICGC.

