Torra penjarà un llaç groc al Palau de la Generalitat

Penjar un llaç groc a la façana del Palau de la Generalitat. Aquesta és una de les primeres accions que ordenarà Quim Torra si és investit president. Així ho ha explicat en una entrevista a TV3 en la qual ha subratllat la importància dels "gestos simbòlics" en context de repressió per part de l'Estat en què hi ha nou dirigents independentistes a la presó i set més a l'exili.A la primera entrevista com a candidat a la presidència, Torra ha seguit lluint a la solapa de l'americana el llaç groc que ja portava i ha insistit en la rellevància de recordar que no s'està en un context de normalitat per la causa judicial que recau sobre l'independentisme.

