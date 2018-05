Josep Pedrals porta el «Vermut de l'Ase» a Sant Quirze del Vallès

Fa 600 anys que Anselm Turmeda va esriure la Disputa de l’ase. Per commemorar l'efemèride, l’ Editorial Barcino –segell de la Fundació Carulla–, té en marxa una ruta per fer arribar l’obra a tothom qui vulgui fer el vermut amb el poeta i rapsoda Josep Pedrals A l'espectacle, Pedrals es situa en un racó de la llibreria o establiment i realitza un monòleg divertit i ple de contingut en què explica qui era Turmeda, com va ser el seu exili a Tunis, com era la societat de l’època i, sobretot, en què consisteix la Disputa de l’ase, l’obra més emblemàtica d’aquest franciscà que es convertí a l’islam, que pot semblar una faula satírica però que amaga amb humor molts aspectes del seu pensament i moral i dels de l’època en què fou escrita.Els Vermuts de l’Ase van començar al febrer i, des d’aleshores, Pedrals ha recorregut diverses llibreries de Barcelona com Nollegiu, La Calders i La inexplicable. A més, també va ser a la Llibreria 22 de Girona per Sant Jordi. Ara, la proposta arriba a Sant Quirze del Vallès. El proper dissabte 19 de maig, a dos quarts d'una del migdia, Josep Pedrals farà el monòleg sobre la Disputa de l’ase a l’espai cultural L’Estraperlo de Sant Quirze, mentre els assistents gaudeixen de "vermut, olives i escuradents entre les dents". L’acte té una durada d’uns 45 minuts, i és recomanat per a nens i adults.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)