​Què farà la UVic amb l'herència de 8,6 milions d'euros?

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) destinarà 100.000 euros anuals en beques amb l'herència que ha rebut de 8,6 milions d'euros conjuntament amb Càritas Diocesana . Tal com explicava, el director general de la Fundació Universitària Balmes (FUB), Joan Turró, en la roda de premsa d’aquest divendres, les beques tenen dues condicions.La primera és que els destinataris siguin joves d'Osona amb pocs recursos perquè puguin seguir estudiant a la UVic; i la segona, que la gestió del patrimoni es faci a través d'una comissió. "La voluntat dels testadors és que el fons especial de beques sigui indefinit", deia Turró.El fons de beques portarà per nom Maria Victòria Modolell – Carlos Calderó. La quantitat de beques que s'atorgaran no estan definides bàsicament perquè depèn de les taxes dels estudis (la mitjana de la UVic és de 5.000 euros). Una comissió serà l'encarregada de decidir, dependent de les necessitats dels alumnes, si s'atorga una beca total o parcial.La gran pregunta és quin vincle tenia Maria Victòria Modolell Trias amb Vic (la universitat i Càritas) per deixar aquesta quantiosa herència. Modolell va néixer a Santiago de Compostela, però va viure tota la vida a Barcelona. Es va casar amb Carlos Calderó, nascut a Vic.Tal com explicava l'advocat Joan Vidal, el matrimoni -sense descendència- tenia certa preocupació amb els joves sense recursos que no podien accedir als estudis. Modolell té dues germanes, amb vida i en una posició benestant, que han rebut amb satisfacció aquesta decisió i que es respecti la voluntat de la seva germana.Turró explicava que el contingut de l'herència es desglossa en tres grans parts: la immobiliària, la monetària i la societària. La primera correspon a pisos i locals (tres immobles, situats a l'àrea de Barcelona). El valor de taxació actual és de 2.916.259 euros. "Són elements immobiliaris ben conservats que alguns tenen llogaters actius", deia Turró.La part monetària es divideix en dipòsits i comptes que s'eleven a 569.612 i un fons d'inversió de 3.835.993 euros. I la part societària són participacions d'una empresa immobiliària, que s'enfila a 1.312.689 euros. Totes aquestes xifres s'han de repartir al 50% entre la UVic i Càritas. Precisament, la part immobiliària, societària i el fons d'inversió es gestionaran de tal manera que tinguin rendiment. "A les beques no hi destinarem el fons patrimonial, sinó el rendiment d'aquest fons", apuntava Turró.Aquest fons suposa l'augment del patrimoni actiu i net de la UVic-UCC. El patrimoni net girava entorn els 17 milions i el grau de capitalització era de 40,5%; amb aquest llegat s'eleva a 21 milions i al 55%, respectivament. "A part del rendiment, augmenta la nostra credibilitat i solvència financera", deia Turró, remarcant "la fortalesa econòmica", que ha consolidat la UVic.Per la seva banda, el president del Consell de Mecenatge de la fundació, Oriol Guixà apuntava que el llegat "permet promocionar i desenvolupar la universitat". En aquest sentit, ha lloat el plantejament i estructuració de l'herència per part de la FUB.En aquest mateix sentit, el rector Jordi Montaña ha destacat que "és un fet molt rellevant" i una "oportunitat d'accés a la universitat i una possibilitat de futur". Montaña, satisfet per la donació, ha explicat que és una tendència dels països anglosaxons, però que pot servir de precedent.Per acabar, l'alcaldessa de Vic i presidenta de la FUB, Anna Erra ha explicat que es portarà a terme "escrupolosament" la voluntat de Modolell, "un exemple únic i excepcional per ajudar a la formació universitària".

