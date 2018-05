La jutge degana de Barcelona demana a la futura consellera «tornar a treballar amb normalitat»

L'administració de justícia a la demarcació de Barcelona no ha volgut fer orelles sordes al moment polític que està vivint Catalunya i, encara menys, en un context d'estricta actualitat com el que apunta a una nova investidura i configuració de Govern. Per això, la jutge degana de Barcelona, Mercè Caso, ha instat la "futura consellera" a "tornar a treballar amb normalitat"."Si és Ester Capella, crec que tindrem una bona comunicació", ha afirmat. De fet, ha reconegut que ja va treballar anteriorment amb ella en l'àmbit dels jutjats de família i en el Pacte Nacional contra la Violència de Gènere i, en aquest sentit, ha dit, espera poder reprendre el rumb de la justícia que se seguia abans de la implantació del 155, des de "diferents mirades i diferents projectes".Aquest és el punt de vista que Caso ha mostrat en la presentació de la Memòria Judicial de Barcelona, quan també ha posat de manifest les mancances que arrossega l'administració de justícia, que veu sobresaturats els seus despatxos, amb una gran multitud de demandes en aspectes molt concrets, com ara les clàusules sòl o els delictes lleus immediats: "Anem justos, anem molt curts".Fins el 31 de desembre del 2017 van entrar, a la demarcació de Barcelona, 14.800 demandes de clàusules sòl, ha explicat Caso. Un nombre de denúncies que va doblar les que hi havia previstes, i que aquest 2018 ja ascendeixen a més de 20.000. Aquest es un dels fenomens que han obligat els jutjats a repensar-se, i que donen resposta a l'abús que van patir milers de persones, sobretot, per part d'entitats bancàries. La previsió, doncs, és tramitar uns 900 assumptes cada any, i millorar la contenció per avançar cap a a reducció."Calculo que en uns quatre anys o quatre anys i mig podrem donar resposta a totes les demandes", ha declarat, però també ha advertit: "Aprofito per fer una crida a la responsabilitat de les entitats bancàries, ja que acabarem molt abans si ells comencen a arribar a acords amb particulars que demanen la seva nulitat i el retorn de les quantitats.Un altre problema és el que s'ha detectat des de la jurisdicció civil, que compta amb una càrrega de feina "molt important", o la situació dels jutjats de capacitat, on la "situació és desbordant". Respecte d'aquests últims, la jutgessa degana ha precisat que els internaments psiquiàtrics per ordre judicial han estat 2.600 el 2017, el que representa una mitjana de 7,2 casos diaris.Els jutjats també reforçaran l'àmbit contra la violència de gènere amb una unitat integral que valorarà el context social i l'entorn de la víctima, per tal de determinar si s'han d'implementar més ordes d'allunyament. "Els jutjats de violència sobre la dona segueixen una bona resposta general", ha declarat. La voluntat, però, és continuar treballant amb l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya per integrar els seus estudis en un àmbit contextual i, d'aquesta manera, donar una millor resposta conjunta.Així, es busca millorar l'actuació. "Volem garantir que les dones no es trobin pels passadissos dels jutjats amb els seus agressors, i que hi haurà un servei d'acompanyament a les víctimes no només als jutjats, sinó moments abans", ha explicat.Barcelona ha viscut, durant aquest 2017, un augment molt significatiu dels delictes lleus immediats. Aquests s'han convertit en una llosa judicial, que fa que la majoria de casos no arribin a ser valorats pel jutge fins vuit mesos després de ser comesos. "Van més ràpids els delictes lleus, que no pas els delictes lleus immediats", ha declarat la jutge. Per tant, ha dit, s'ha vist l'obligació de demanar que es dupliqui l'assistència per resoldre'ls, per tal "d'eixugar aquesta bossa tan important"."Si les administracions compromeses no ho entenen, ens trobarem amb la prescipció dels delictes lleus immediats", ha avisat. El motiu d'això, ha dit, deriva del fet que Barcelona s'hagi convertit en una ciutat turística tot l'any", i que això hagi comportat que actualment els jutjats de guàrdia es vegin obligats a fer una trentena de judicis cada dia, i que fins i tot això sigui insuficient.

