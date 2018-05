Joan Ignasi Elena serà el nou conseller de Salut

Joan Ignasi Elena (Barcelona, 1968) assumirà el departament de Salut en el nou Govern capitanejat per Quim Torra. Elena, que l'any 2014 va estripar el carnet del PSC després de militar-hi durant 30 anys i en els mesos previs a l'1-O va assumir la responsabilitat de coordinar el Pacte Nacional pel Referèndum, es convertirà en el successor de Toni Comín. El conseller exiliat a Brussel·les tenia intenció de tornar a ser nomenat, qüestió que ja s'ha debatut internament i ha quedat descartada. L'elecció d'Elena i la resta de l'executiu s'oficialitzarà la setmana que ve, després que Torra sigui investit, previsiblement dilluns La formació del Govern està molt madura - com ha detallat NacióDigital aquest divendres-, però encara queden algunes carteres per definir. Pel que fa a les responsabilitats que assumirà ERC -vicepresidència i conselleria d'Economia, Salut, Ensenyament, Treball, Benestar Social i Famíia, Justícia i Agricultura-, el gran interrogant és la conselleria d'Exteriors, que segons les fonts consultades encara no està assignada, aixó com el departament que assumia Dolors Bassa en l'anterior legislatura.Pere Aragonès serà el vicepresident i conduirà el departament d¡Economia, Ester Capella liderarà Justícia, Teresa Jordà pilotarà Agricultura i Ensenyament quedaria en mans de Josep Bargalló -tal com ha avançat aquest diari-. En el cas de Salut, tot i que s'havia apuntat el nom de David Elvira -director de l'Institut Català de la Salut (ICS) i ja coneixedor de l'estructura governamental-, l'escollit serà Elena.El pes de l'executiu recaurà en Pere Aragonès i Elsa Artadi. El nou Govern tindrà els mateixos departaments que l'anterior -tretze-, però repartits de manera diferent, perquè ERC guanya Ensenyament repescant per a la conselleria Josep Bargalló i mantindrà les carteres que ja gestionava. Dels noms principals del Govern, Artadi encapçalarà el grup de consellers de Junts per Catalunya -podria arrencar a Empresa perquè per a Presidència hi ha l'opció de restituir, encara que sigui temporalment i simbòlica, l'empresonat Jordi Turull- mentre que Aragonès serà la primera veu d'ERC.A la conselleria de Treball, Benestar Social i Família, encara no ha transcendit el nom del conseller. Es podria confiar el càrrec a Chakir el Homrani, diputat i que va fer de sindicalista a la UGT. El nom de Laura Pelay, del mateix sindicat i militant d'ERC, també és damunt la taula. També es valoren, però, els perfils d'alts càrrecs durant el mandat de Dolors Bassa. La peça d'Exteriors és la que ara mateix està menys madura.

