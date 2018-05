Demanar perdó, complir la llei i no supeditar-se a Puigdemont: la petició de l'oposició a Torra

El líder del PSC, Miquel Iceta, al Parlament Foto: ACN

El nom de Quim Torra com a president de la Generalitat genera anticossos entre els grups de l'oposició. El discurs que farà demà el candidat, asseguren, serà clau per determinar el sentit de la legislatura. D'entrada, fan tres peticions que entenen com a bàsiques per garantir un clima de "recosiment": que demani perdó pels tuits "insultant" part de la societat catalana de fa sis anys, que es comprometi a abandonar la desobediència i complir amb la legalitat i que no sigui un "president de palla supeditat" a les ordres de Carles Puigdemont.Inés Arrimadas, líder de Ciutadans, ha definit Torra com un partidari del "nacionalisme xenòfob" arran dels seus tuits de fa cinc anys i mig, i ha apuntat que el contingut d'aquestes piulades "ofèn milions de compatriotes". Arrimadas ha acusat que el futur president durà a terme "més conflicte, més confrontació i més procés", i ha reclamat que l'aixecament del 155 se circumscrigui a si el nou Govern compleix amb la legalitat.La líder de Ciutadans ha recalcat que, si hi ha investidura, també és perquè el govern espanyol ha decidit no recórrer al Tribunal Constitucional el vot delegat de Puigdemont i Toni Comín, de manera que ha suggerit l'existència d'un pacte entre el PP i els nacionalistes. "Hauran de donar moltes explicacions", ha apuntat."Ha de revisar els seus plantejaments públics perquè ara és moment de tendir ponts", ha assegurat el líder del PSC, Miquel Iceta, que ha insistit en la importància de tenir un Govern que no estigui "supeditat a cap altra persona" ni a estructures a l'exterior. És per això que el primer secretari socialista ha subratllat la importància que en el seu discurs d'investidura "esvaeixi els aires de provisionalitat" amb els quals s'està intentant embolcallar la seva eventual presidència. Iceta ha assegurat que el fet que Torra demanés "perdó" pels seus comentaris de fa sis anys contribuiria a la necessitat de "tancar ferides" i "recosir un país dividit".El líder dels comuns, Xavier Domènech, ha reafirmat el vot en contra dels seus vuit diputats a la investidura de Torra. "No és el nostre candidat. No ens plantegem en cap cas donar suport. És un no", ha dit ras i curt. En tot cas, considera una bona noticia que hi hagi Govern malgrat que, de partida, no veu que Torra reuneixi les "condicions de transversalitat en relació al conjunt de la societat catalana, però tampoc en l’independentisme"."Creiem que Torra és un bon candidat per a Puigdemont amb la mateixa intensitat i forma que no és un bon candidat per al país. És un candidat legitimista, per a una presidència provisional. No és el nostre candidat", ha reiterat. Amb tot, ha recordat que el candidat "ha de poder ser jutjat i avaluat en relació a la seva proposta de Govern", i que estaran pendents de la intervenció de Torra al debat d'investidura.Menys condescendent ha estat l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat que Torra demani una disculpa clara i explícita en el seu discurs d'investidura per afirmacions passades "etnicistes i excloents".El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, considera que Quim Torra és un independentista "radical" i un dirigent "obedient" al dictat de Carles Puigdemont . Amb tot, si acaba sent investit president de la Generalitat, admeten que serà l'"interlocutor davant del govern" d'Espanya. Així ho ha afirmat el propi Albiol, que ha afegit que el seu grup és "seriós" i que, per tant, amb independència que no els agradi el candidat, defensarà que Torra es reuneixi amb Mariano Rajoy "sempre i quan el seu comportament sigui ajustat a la legalitat". Amb tot, el líder dels populars s'ha mostrat convençut que el nou president no ajudarà a desbloquejar la situació política.I és que Albiol interpreta que el nomenament de Torra no suposarà "un punt i final" al procés sobiranista, sinó a la seva continuïtat, fet que els populars encaixen amb "preocupació". "Tindrem un home de palla de president de la Generalitat perquè serà teledirigit des d’Alemanya", ha dit. Un dels gestos que demana el PP a Torra és que "demani disculpes públicament a tots els espanyols pels greus insults que ha fet al llargs dels darrers anys" als catalans que se senten espanyols, en al·lusió als polèmics tuits que va publicar fa cinc o sus anys.El PP segueix embrancat en la pugna amb Ciutadans. Albiol ha defensat que, "agradi o no", el 155 decaurà un cop es formi un Govern perquè així es va aprovar al Senat. "Cs està intentant enganyar i confondre la gent de bona fe. Li demano serietat", ha etzibat Albiol sobre les reivindicacions del partit taronja perquè es mantingui la vigència del 155.

