Nina, Peret o Sergio Dalma: tots els protagonistes catalans d'Eurovisió

1. El primer de tots.

José Guardiola, Algo prodigioso, 1963. 12/16

2. El primer i darrer intent de cantar en català a Eurovisió.

Massiel, La la la, 1968. 1/17

3. La catalana triomfadora.

Salomé, Vivo cantando, 1969. 1/16

4. La rumba no convenç.

Peret, Canta y sé feliz, 1974. 10/17

5. Una balada fallida.

Bacchelli, Y solo tú, 1981. 14/20

6. A la reconquesta del podi.

Nina, Nacida para amar, 1989. 6/22

7. A punt d'aconseguir-ho.

Sergio Dalma, Bailar Pegados, 1991. 4/22

8. Perdent pistonada.

Alejandro Abad, Ella no es Ella, 1994. 18/25

9. Consagrant la balada.

Marcos Llunas, Sin rencor 1997 6/25

10. D'OT a Eurovisió.

Beth, Dime, 2003. 8/26

11. Un horror per als fans.

Rodolfo Chikilicuatre, Baila el chiki-chiki, 2008. 16/25

12. El "gall" més sonat.

Manel Navarro, Do It for Your Lover. 25/25

13. La parella de moda i de l'"España de mierda".

Alfred i Amaia, Tu canción. ??/25

BONUS TRACK 1: Gisela, representant d'Andorra

BONUS TRACK 2: Jimmy Jump

Aquest dissabte se celebrarà la 62a edició del festival d'Eurovisió , un dels grans esdeveniments televisius i musicals del curs. Enguany, un català torna a ser protagonista, amb la parella formada per Amaia i Alfred, de moda després del seu pas per Operación Triunfo. Amb aquesta llista,fa un repàs de tots els catalans que han cantat al certamen i, fins i tot, els que hi van estar a punt d'anar, com Joan Manuel Serrat.José Guardiola va ser el primer català que va trepitjar els escenaris d'Eurovisió, i no ho va fer amb massa èxit, ja que va quedar en la dotzena posició de només 16 participants. Guardiola va interpretar la balada Algo prodigioso.És conegut que Joan Manuel Serrat havia d'interpretar el famós La la la. Com que va proposar cantar-ne una estrofa en català, van buscar-li ràpidament una substituta: Massiel. La cançó va ser composta pel conegut grup Dúo Dinámico. La gran incògnita, però, serà per sempre si Serrat hagués aconseguit la victòria com Massiel, que va quedar primera. Podeu escoltar les dues versions:Juntament amb Massiel, Salomé ha estat l'única guanyadora d'Eurovisió, representant Espanya, en tota la història. A més, va ser la primera catalana (i última) que ha guanyat el certamen. Salomé va guanyar-se Europa amb una excel·lent interpretació i, sobretot, amb una cançó ben enganxadissa: Vivo cantando.La rumba catalana de Peret no va acabar de convèncer a Europa, ja que el va situar en desena posició amb 17 participants. Peret va interpretar Canta y sé feliz.Nascut a Barcelona, i de pare italià, José Maria Bacchelli va interpretar Y solo tú, intentant captivar els europeus amb una balada. Bacchelli quedar en 14 posició, de 20 participants, amb Y solo tu.Després de gairebé 10 anys, una catalana va tornar a pujar als escenaris d'Eurovisió i va pujar el nivell. Una jove Nina va quedar en sisena posició en 22 participants, amb el seu Nacida para amar. La balada de la catalana va convèncer, i molt, a Europa.És una de les cançons que més ha sonat a les ràdios i, de ben segur, a moltes festes majors. El Bailar Pegados de Sergio Dalma va estar a punt d'aconseguir el podi, quedant en 4a posició, amb 22 participants.Tres anys després de Dalma, un català va tornar a Eurovisió, però sense tant d'èxit. Els anteriors participants tampoc van aconseguir superar la posició número 10. En concret, Alejandro Abad va quedar en 18a posició amb 25 participants amb Ella no es Ella. La cançó no va acabar de convèncer.El mateix fill del cantant català Dyango, Marcos Llunas, també va passar per Eurovisió. I va fer-ho amb èxit, ja que juntament amb Nina i Sergio Dalma, van consagrar la balada, al seu pas per Eurovisió. Llunas va quedar en sisena posició de 25 participants amb Sin rencor.La participant d'Operación Triunfo (OT) Beth també va participar al certamen. Tot i que la de Súria va renegar després de la seva actuació, no va ser tan dolenta perquè va quedar en vuitena posició. Una jove Beth va captivar a Europa amb la cançó Dime.L'actuació de l'actor David Fernández com a Rodolfo Chikilicuatre no va convèncer molts eurofans. A més, el que va començar com una broma en un programa d'Andreu Buenafuente, va acabar sent un dels candidats per anar a Eurovisió. Baila el Chiki-chiki va guanyar el programa per escollir el representant espayol. Tot i així, molts fans del certamen van criticar durament aquesta proposta perquè consideraven que no era prou seriosa.El sabadellenc Manel Navarro va ser l'escollit per representar Espanya a l'edició 2017 mitjançant el programa Objetivo Eurovisión. El seu pas pel certamen va ser una de les més comentades, en aquest cas pel gall més sonat de la història catalana de l'eurofestival, que va fer durant la interpretació de la cançó i que el va portar a quedar... últim.La parella formada per la navarresa Amaia i Alfred, nascut al Prat, són la nova aposta de RTVE per a l'edició 2018 d'Eurovisió. Provinents del programa OT 2018, defensaran Tu canción, una peça que reivindica les cançons romàntiques, reconegudes l'any passat gràcies a la victòria del portuguès Salvador Sobral. Li podran perdonar alguns dels fans a Alfred que li regalés el llibre España de mierda a Amaia per Sant Jordi?Gisela pot dir que ha estat dues vegades a Eurovisió. Una, com a corista de Rosa a Europe's living a celebration; l'altra, com a representant d'Andorra l'any 2008 amb Casanova. Amb tot, no va acabar sent part pròpiament del festival, ja que va caure eliminada a les semifinals, on va quedar en la 16a posició amb 22 punts.Per acabar, en aquest llistat no hi podia faltar la sonada i comentadíssima aparició de Jimmy Jump durant una de les actuacions espanyoles. En aquest cas, el català (amb barretina inclosa) es va colar a la interpretació de Daniel Diges, que cantava Algo pequeñito.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)