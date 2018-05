EN DIRECTE El ple d'investidura de Quim Torra, al minut

14:22 Albert Rivera exigeix a Rajoy que "rectifiqui" davant el discurs "incendiari" de Quim Torra i emplaça el govern espanyol a no aixecar el 155 "fins a posar punt final al procés separatista".

14:20 ANÀLISI Torra evoca Puigdemont: les claus d'una legislatura per «fer República» (si la CUP vol). El candidat a la presidència projecta un procés constituent per seduir els anticapitalistes i admet la "provisionalitat" d'un mandat marcat pel judici als presos i les eleccions municipals, que poden sostenir el Govern o obrir un nou escenari electoral. Per Joan Serra Carné, cap de política de NacióDigital.

13:32 Sergi Sabrià: «Estem satisfets i esperançats. Formar un govern és la millor manera de defensar els ciutadans i fer caure el 155. Tenim voluntat de construir a partir dels mandats de l'1-O i del 21-D»

13:22 Elisenda Alamany subratlla que s'ha perdut l'oportunitat de "parlar per tot el país" i s'ha "parlat de legitimitats del passat més que de projecte de futur". Tot i això, afirma, estaran "expectants".

13:22 Pedro Sánchez (PSOE) sosté que la legislatura "ha de ser autonomista i des del respecte a la legalitat i al 100% dels catalans" però referma que cal aixecar el 155: "L'acord del Senat és molt clar", avisa.

13:22 Rajoy afirma que "no li agrada" el que ha vist i escoltat de Torra però que el jutjarà "pels seus fets si al final és escollit” i que garantirà “que es respecti la unitat d'Espanya".

13:16 "Torra ha parlat d'unes legitimitats que no són les del conjunt del país. No és el que necessitem, ara", assenyala Xavier Domènech, líder de Catalunya en Comú Podem, que li retreu no haver parlat d'escola pública ni de revertir les retallades.

13:12 Arrimadas: "Hem assistit a un discurs molt més radical que mai. No fa autocrítica, crida al xoc i a la confrontació. És un perill per a tots els catalans".

13:11 CONTRACRÒNICA Pendents de la CUP... altre cop. El Parlament celebra la primera sessió del debat d'investidura amb un ull posat a Cervera, on demà l'esquerra assembleària decidirà el seu vot. Per Pep Martí.

13:07 "És un bon discurs. El candidat Torra ha deixat clara la voluntat de governar responent al mandat de l'1-O i de fer una constitució catalana", indica Antoni Castellà, portaveu polític de Demòcrates.

13:04 "Queda molt clar que Torra és una aposta de Carles Puigdemont, com Puigdemont va ser una aposta meva", assegura Artur Mas en declaracions a TV3.

13:00 Albiol assegura que el discurs de Torra es pot resumir en una sola paraula: "Incendiari".

12:58 El ple del Parlament se suspèn fins a les 15h. Serà el torn dels grups parlamentaris per replicar el discurs de Quim Torra. L'ordre serà de més a menys representació a la cambra. Per tant, obrirà els torn de paraules la cap de files de Ciutadans, Inés Arrimadas. El candidat tindrà la possibilitat de respondre a cadascun d'ells sense limitació de temps.

12:56 Puigdemont, a «La Stampa»: «Espanya és autoritària, farem la República». El diari italià destaca en un dels seus espais a la portada una entrevista amb el president català a l'exili.

12:52 El discurs de Quim Torra ha estat llargament aplaudit pels diputats de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que s'han posat dempeus. Els representants cupaires també l'han aplaudit, però s'han mantingut asseguts a la bancada.

12:48 Torra, als diputats: "Us demano responsabilitat i confiança. Ens necessitem. Demano que sigueu conscients de l'hora greu que ens ha tocat viure. Cal seguir junts. Esforçant-nos encara més a partir d'avui".

12:48 Torra: "No hi ha projecte europeu sense Catalunya".

12:46 Torra: "Apel·lem a la comunitat internacional cada vegada que calgui quan l'Estat vulneri els drets dels catalans".

12:41 Quim Torra: "Volem construir un país millor. Una prioritat social serà la renda garantida de ciutadania, així com la igualtat de gènere". Des de l'hemicicle de la cambra catalana, l'historiador també remarca que el nou executiu apostarà per reforçar l'escola catalana, com a element de cohesió social, protegir el català i donar suport als mitjans de comunicació públics.

12:38 Quim Torra anuncia que el nou Govern crearà un comissionat que avaluarà quins han estat els afectes de l'aplicació del 155 a Catalunya. El candidat revela també que la Generalitat retirarà la demanda presentada pel 9-N en virtut de la intervenció de l'autonomia.

12:33 Torra remarca que la principal voluntat del nou Govern serà la restitució "democràtica" de la Generalitat. "El Parlament ha de deixar de ser un terreny fangós i lligat a l'àmbit judicial i recuperar la voluntat de fer política en majúscules, entesa com l'art de discutir", apunta.

12:32 El candidat a la presidència augura un procés constituent de "baix a dalt" des del Parlament i des de l'exili, on Puigdemont i els consellers a Brussel·les tindran un pes clau en la presa de decisions.

12:31 Quim Torra: "Tenim una oportunitat única. Dissenyem el país on volem viure".

12:26 Torra: "La crisi política catalana és també una crisi humanitària".

12:24 Quim Torra: "Hem d'aconseguir donar una resposta política, veritable i sincera que afirmi per damunt de tot el respecte per l'altre". "Estem disposats a fer tot el que faci falta perquè en aquest país es parli de vida", remarca el candidat, citant el grup català Txarango.

12:24 Torra reconeix la legitimitat de Puigdemont i assumeix el mandat de l'1-O. El candidat a la presidència de la Generalitat, en el discurs d'investidura, es compromet a cedir pas al líder de JxCat en un futur: "Persistirem, insistirem i l'investirem". Informa Oriol March.



12:18 Quim Torra fa part del seu discurs en castellà i en anglès. Primer apel·la a Felip VI: "Majestat, així no". Després es refereix directament a Juncker i li demana que Europa faci de mediadora en el conflicte entre Catalunya i Espanya per aconseguir una "solució democràtica".

12:16 Quim Torra remarca el concepte de "provisionalitat" quan fa referència al seu mandat al capdavant de la Generalitat. El candidat a la presidència ofereix "mà estesa" al govern espanyol, però assegura que el nou executiu treballarà i caminarà cap a la República catalana.

12:15 Torra: "Persistirem, insistirem, i investirem Puigdemont".

12:10 Quim Torra: "Haurà de ser Puigdemont qui, com més aviat millor, faci aquest discurs". El candidat a la presidència assenyala que la restitució de Puigdemont com a president de la Generalitat serà una de les potes troncals del seu pla de Govern.

12:09 Quim Torra ha començat el seu discurs d'investidura remarcant que el president legítim és Carles Puigdemont. Abans d'entrar en detall en el seu pla de Govern, el candidat a la presidència ha dedicat unes paraules als presos i exiliats polítics. La bancada independentista ha respost amb un llarg aplaudiment, al qual s'hi han sumat els comuns.

11:16 Quim Torra ha rebut la trucada del president a l'exili, Carles Puigdemont, poca estona abans de l'inici del ple d'investidura. Li ha desitjat "sort i encerts", segons informen des del grup parlamentari de Junts per Catalunya.

11:11 EN DIRECTE Molt moviment als passadissos del Parlament de Catalunya a poc més de 45 minuts per començar el ple d'investidura de Quim Torra

11:05 Rajoy ofereix a Torra «diàleg institucional» però actuarà amb «fermesa» si incompleix la llei. Méndez de Vigo assegura que el 155 decaurà així que es formi el nou Govern català i demana "maduresa" a Ciutadans. Ho explica Pep Martí.

11:03 La investidura de Torra, en mans de la CUP. Un consell polític forçat per tres assemblees territorials dels anticapitalistes debatrà diumenge si manté dilluns les quatre abstencions o bloqueja la tria passant al "no". Informen Sara González i Roger Tugas.

11:02 Procés constituent, revertir el 155 i llibertat dels presos: Torra desplega el pla de Govern. El candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat se sotmet a la investidura a l'espera de saber si la CUP manté l'abstenció que permeti escollir-lo dilluns en segona volta. Ho expliquen Sara González i Oriol March.



11:02 El ple d'aquest dissabte començarà a les 12 del migdia.