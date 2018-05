El nou candidat de l'independentisme, Quim Torra, que presumiblement serà el 131è president de la Generalitat, ha trepitjat per primera vegada el Parlament ja com a aspirant formal a ocupar la presidència de Catalunya aquest divendres al matí.Torra ha arribat acompanyat del portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, i la portaveu adjunta del grup parlamentari, Elsa Artadi. L'historiador i editor ha copsat el focus de totes les càmeres dels mitjans de comunicació d'arreu de l'Estat que s'han aplegat avui als voltants de la cambra. Torra ha reunit el grup parlamentari de JxCat per preparar la investidura, que se celebrarà aquest dissabte.

