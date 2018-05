Rajoy ofereix a Torra «diàleg institucional» però actuarà amb «fermesa» si incompleix la llei

El govern espanyol ha advertit a Quim Torra, candidat a la presidència de la Generalitat, que ha de complir la llei. El ministre portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, ha dit que l'executiu només espera un candidat "viable". Ho ha dit en la roda de premsa celebrada després del consell de ministres que s'ha reunit aquest divendres. Ha ofert al nou president "diàleg institucional" i li ha demanat que la seva primera tasca sigui "recosir" la divisió entre els catalans.Preguntat sobre com reaccionaria el govern espanyol si la Generalitat no compleix la llei, Méndez de Vigo ha reiterat que en aquest cas el govern espanyol actuaria amb "responsabilitat i fermesa". Ha reclamat al nou executiu que es formi que governi per a tots els catalans. Hi ha hagut diverses preguntes insistint sobre Méndez de Vigo davant de la hipòtesi d'un suposat incompliment de la legalitat per part del nou Govern de Quim Torra. El ministre ha respost que "el senyor Torra ha estat venedor d'assegurances, i un venedor d'assegurances sap molt bé els riscos del que diu i del que fa".Sobre la vigència de l'article 155 així que es formi un nou Govern a Catalunya, el ministre ha deixat clar que quan prengui possessió el nou executiu, el 155 decaurà. Sobre la petició de Ciutadans de mantenir la vigència del 155 amb posterioritat, Méndez de Vigo ha dit que "Cs ha dit moltes coses els darrers mesos". El portaveu ha repetit que l'acord aprovat pel Senat deixa molt clar i ha demanat a Ciutadans "unitat, responsabilitat i maduresa", afegint que la situació a Catalunya és ara "millor".A Méndez de Vigo li han preguntat per la decisió del jutge Pablo Llarena de demanar a la justícia alemanya l'extradició per sedició si no és factible per rebel·lió. El ministre ha afirmat que ells respecten la independència judicial i, recordant que ell mateix és advocat, ha dit en un estil molt propi de Mariano Rajoy que "les qüestions penals són sempre complicades".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)