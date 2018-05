El PP considerarà Torra com a «interlocutor vàlid» amb Rajoy si és investit

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, considera que Quim Torra és un independentista "radical" i un dirigent "obedient" al dictat de Carles Puigdemont . Amb tot, si acaba sent investit president de la Generalitat, admeten que serà l'"interlocutor davant del govern" d'Espanya.Així ho ha afirmat el propi Albiol, que ha afegit que el seu grup és "seriós" i que, per tant, amb independència que no els agradi el candidat, defensarà que Torra es reuneixi amb Mariano Rajoy "sempre i quan el seu comportament sigui ajustat a la legalitat". Amb tot, el líder dels populars s'ha mostrat convençut que el nou president no ajudarà a desbloquejar la situació política.I és que Albiol interpreta que el nomenament de Torra no suposarà "un punt i final" al procés sobiranista, sinó a la seva continuïtat, fet que els populars encaixen amb "preocupació". "Tindrem un home de palla de president de la Generalitat perquè serà teledirigit des d’Alemanya", ha dit. Un dels gestos que demana el PP a Torra és que "demani disculpes públicament a tots els espanyols pels greus insults que ha fet al llargs dels darrers anys" als catalans que se senten espanyols, en al·lusió als polèmics tuits que va publicar fa cinc o sus anys.El PP segueix embrancat en la pugna amb Ciutadans. Albiol ha defensat que, "agradi o no", el 155 decaurà un cop es formi un Govern perquè així es va aprovar al Senat. "Cs està intentant enganyar i confondre la gent de bona fe. Li demano serietat", ha etzibat Albiol sobre les reivindicacions del partit taronja perquè es mantingui la vigència del 155.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)