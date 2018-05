El «sí» a la independència es dispara

El primer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) preveu que l'independentisme recuperi el lideratge i torni a ser l'opció preferida dels catalans. Segons les dades fetes públiques aquest divendres, un 48% dels enquestats és partidari que Catalunya esdevingui un estat independent, mentre que tan sols un 43,7% ho rebutja -la resta no ho sap o no contesta-.Un resultat que contrasta amb l'anterior enquesta, en què el "no" s'imposava amb claredat. Pel que fa a les respostes segons els electorats dels partits, no hi ha massa sorpreses. Més del 90% dels votants de JxCat i la CUP defensen la independència i un 86,1% dels d'ERC, també, i més del 90% dels que van optar per Cs, PSC o el PP la rebutgen. Pel que fa als electors dels comuns, un 21,9% la vol i un 61,3%, no.Pel que fa a les diferents opcions sobre model d'estat, l'estat independent també s'erigeix com l'opció preferida, amb el 40,8% de les adhesions, seguida per la de comunitat autònoma (24%) i l'estat federal dins Espanya (22,4%), així com ser una mera regió d'Espanya és marginal (6,3%). De nou, els votants de JxCat, ERC i la CUP donaria un suport molt majoritari a l'independentisme, prop del 60% dels de Cs i PSC preferirien el model autonòmic, el 61,3% dels comuns serien sobretot federalistes (61,3%) i els populars estarien dividits entre els autonomistes (41,3%) i els que voldrien ser una regió (38,1%).Per contra, l'última enquesta del CEO, feta pública el febrer, indicava que el suport a la independència havia caigut a un mínim històric des que aquest organisme pregunta sobre aquesta qüestió. Tan sols recollia l'aval del 40,8% dels enquestats, mentre que el 53,8% d'aquests la rebutjava, una diferència molt superior a la del baròmetre de tres mesos abans.Fins i tot, en la pregunta amb resposta múltiple, l'opció de seguir com una comunitat autònoma sumava més adhesions que la independència (36,3% i 32,9%, respectivament), mentre que, en tercer lloc, se situava el model federal (19,4%).Entre els partidaris de seguir amb el procés després del 21-D, a més, s'imposava la preferència per abordar-lo intentant un acord bilateral amb el govern espanyol per davant de prioritzar la via unilateral. El 35,9% dels enquestats era partidari de la primera opció, mentre que tan sols el 19% volia tirar pel dret. En canvi, només el 20,8% defensava abandonar el procés i negociar una reforma de la Constitució i un millor finançament, un 11,7% volia mantenir el model autonòmic vigent i el 2,2% plantejava retornar competències.

