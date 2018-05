Absolen el «pequeño Nicolás» per injúries i calúmnies al CNI

El jutjat penal número 16 de Madrid ha absolt Francisco Nicolás Gómez –més conegut com el pequeño Nicolás- dels delictes de calúmnies i injúries contra la policia i el CNI. La sentència considera provat que, en una entrevista a El Mundo, va manifestar que el CNI li havia punxat il·legalment el telèfon durant dos mesos i que, juntament amb la policia espanyola, estaven fabricant proves en contra seva.També recull que a Telecinco també va manifestar que alguns agents del CNI estaven portant a terme accions "al·legals" i va anunciar que denunciaria el comissari d'assumptes interns, Marcelino Martín Blas, i altres agents per escoltes il·legals.Tanmateix, el jutge l'absol perquè en l'article 504.2 es tipifiquen com a "subjectes passius" del delicte d'injúries els exèrcits, cossos i forces de seguretat, però no el CNI.Durant el judici, a més, va demanar perdó a la policia i al centre d'intel·ligència per les acusacions vessades. Allà, la seva defensa va aportar un informe on al·legava que no se'l pot jutjar perquè patia un trastorn de tipus megalomaníac , és a dir, que tenia fantasies delirants relacionades amb el poder, la riquesa o la genialitat. La Fiscalia va demanar un contra-informe.Aquest judici ja es va celebrar el 2016 i van condemnar-lo a pagar una multa de 4.320 euros per haver acusat el CNI d'espiar-lo i punxar-li el telèfon sense autorització judicial. Tanmateix, Nicolás va apel·lar a l'Audiència de Madrid, que va resoldre que s'havia de repetir el judici i que calia prendre declaració al comissari Eugenio Pino, la declaració del qual no es va acceptar al primer judici.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)