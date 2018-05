Torra reuneix el grup parlamentari de JxCat per preparar el debat d'investidura

🎥 El candidat a la presidència de la Generalitat, @QuimTorraiPla, rebut amb aplaudiments per part dels diputats i diputades a la reunió del grup parlamentari de @JuntsXCat pic.twitter.com/cYZ9PdxSh6 — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 11 de maig de 2018

L'agenda de Quim Torra comença a atapeir-se. El futur president de la Generalitat, que al migdia concedirà la primera entrevista des que va ser designat per Carles Puigdemont a TV3, s'ha reunit amb tots els diputats del seu grup per preparar el debat d'investidura que arrencarà demà. Torra té intenció de desplegar un programa de Govern que begui de la legitimitat de la Generalitat escapçada pel 155, que carregui contra la repressió de l'Estat, que recordi el referèndum de l'1-O i que reconegui la feina feta per Puigdemont, que és qui l'ha designat com a successor Els diputats de Junts per Catalunya (JxCat) l'han rebut amb un aplaudiment. Torra ha arribat a les escales del Parlament acompanyat per Elsa Artadi i Eduard Pujol, màxims dirigents del grup parlamentari. Un cop acabi la reunió, el futur president es dirigirà cap als estudis de TV3, on concedirà la primera entrevista des que va ser ungit com a candidat a la presidència de la Generalitat.Torra farà demà el seu discurs d'investidura al Parlament a partir de les dotze del migdia i després serà el torn de l'oposició. L'escenari més previsible és que sigui escollit dilluns en segona votació gràcies als vots a favor de JxCat i d'ERC i l'abstenció de la CUP, per bé que els anticapitalistes celebraran un consell polític extraordinari per fixar posició definitiva. Demòcrates de Catalunya, formació democristiana independentista integrada dins del grup parlamentari d'ERC, impulsarà una consulta a la militància per decidir el vot. Demòcrates té dos diputats, Antoni Castellà i Maria Assumpció Laïlla.

