L'independentisme podria guanyar fins a cinc escons en cas de noves eleccions

L'anterior enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) preveia que, en cas de noves eleccions, ERC i Cs empatarien en el primer lloc , amb 33-35 diputats (els republicans en guanyarien entre un i tres i els liberals perdrien aquesta mateixa quantitat), mentre que JxCat es quedaria amb 29-31, entre tres i sis menys dels que va obtenir el 21-D. La CUP podria doblar els seus 4 escons fins a obtenir-ne 7-8, cosa que podria fer que la majoria independentista es mantingués o cresqués, passant dels 70 actuals fins a 69-74.Així mateix, el sondeig pronosticava pocs canvis per a les altres formacions. El PSC podia perdre un o dos diputats, fins als 15-16, mentre que Catalunya en Comú-Podem retindria els seus 8 escons i el PP, els seus 4 actuals. Sigui com sigui, amb la tria de Quim Torra com a candidat a la investidura, tot apunta que aquest escenari de possibles eleccions a curt termini desapareix de l'horitzó.

