La investidura de Torra, en mans de la CUP

La CUP torna a tenir a les seves mans l'èxit o el fracàs de la investidura. Els anticapitalistes convocaran un consell polític en les pròximes hores per decidir si mantenen l'abstenció o bé voten en contra de la investidura de Quim Torra com a president de la Generalitat. En una entrevista d'Europa Press, la diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha explicat que tres assemblees territorials cupaires han sol·licitat la reunió d'aquest òrgan i del grup d'acció parlamentària per debatre el sentit del vot dels seus quatre diputats, crucials perquè la investidura de Torra prosperi.Els cupaires ja van ser al gener del 2016 clau per al pas al costat d'Artur Mas i la investidura de Carles Puigdemont. Ara, ho tornen a ser. En concret les tres territorials sol·liciten canviar les quatre abstencions que tenien previst emetre, per quatre "no", la qual cosa estroncaria les possibilitats de Torra de presidir la Generalitat tant en primera com en segona volta.La direcció de la CUP no es plantejava canviar les quatre abstencions cap al candidat alternatiu a Carles Puigdemont. No ho farà per canviar cap al sí -excepte si JxCat i ERC proposen un programa netament rupturista -, però la voluntat de la cúpula tampoc és obstaculitzar la investidura oposant-s'hi frontalment. Amb tot, hi ha alguns sectors de la formació neguitosos amb la renúncia de Carles Puigdemont a la presidència i la proposta de Torra.Els anticapitalistes celebraran diumenge a Cervera (Segarra) una assemblea nacional en què actualitzaran el full de ruta i ratificaran el projecte i prioritats polítiques per als propers anys. Tot i això, fonts de la CUP expliquen que el debat versarà en qüestions estratègiques a mig i llarg termini i no tant en aspectes conjunturals i d'actualitat, en especial pel que fa a aspectes ja tancats. Per fer virar el posicionament pel que fa a la investidura, exposen, caldria convocar un nou consell polític que finalment es celebrarà en els pròxims dies.Que la CUP no es mogués de l'abstenció esvairia el dubte sobre un possible canvi a un vot negatiu a la investidura que posi en risc els 66 vots imprescindibles per a una investidura en segona volta. Això sempre i quan Carles Puigdemont i Toni Comín puguin seguir votant de forma delegada. Aquest mateix dimecres, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va argumentar que els seus serveis jurídics han desaconsellat presentar un recurs al Tribunal Constitucional per frenar els vots a distància, tal i com demana Cs.En aquests moments, l'alt tribunal té a seves mans el recurs d'empara presentat per la formació d'Albert Rivera, que va ser admès a tràmit desatenent la petició de mesures cautelars per suspendre de forma immediata els vots. El pronunciament sobre el fons difícilment arribarà abans de la investidura.Tot i que la direcció no tenia previst obrir aquest meló, sí que hi ha un sector dels anticapitalistes que sosté que l’abstenció s’hauria de convertir en un no a la investidura tenint en compte que la legislatura es planteja en un marc autonòmic. Fonts d'aquest sector expliquen que no veuen amb mals ulls anar a unes noves eleccions per seguir confrontant democràticament amb l'Estat i en un format de candidatura unitària de l'independentisme que no renuncia a la desobediència i a la via unilateral. És per això que reivindiquen que s'hauria de convocar un consell polític extraordinari per debatre el vot final abans de la nova sessió d'investidura.En tot cas, l'assemblea de diumenge està previst que ratifiqui l'estratègia avançada aquest dilluns en una conferència política . En ella, la CUP va reclamar tornar a les accions de ruptura i desobediència, crear una assemblea d'electes de base municipalista, unificar l'activitat antirrepressiva, desobeir les impugnacions de lleis socials per part del Tribunal Constitucional o dotar de més força el moviment social independentista al carrer. Si es retorna a una agenda autonomista o que acati la legislació espanyola, va avisar que faria "oposició activa".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)