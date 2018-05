Llarena divideix la causa per poder jutjar per separat Puigdemont i els exiliats

El judici als líders del procés tindrà diverses velocitats. El jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha assumit la petició de la Fiscalia de dividir en dos el procés judicial. Llarena ha obert una peça separada per al president, Carles Puigdemont, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, els consellers Toni Comí, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig, i l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel.Això suposa, doncs, que els 18 processats per rebel·lió, malversació i/o desobediència que estan a disposició del Suprem seran els primers que s'asseuran al banc dels acusats, amb la previsió que el judici es pugui celebrar a la tardor. Un judici que es celebrarà sense Puigdemont a la sala. La Fiscalia i Llarena no volen que les entregues que han d'estudiar els tribunals d'Alemanya, Bèlgica, Suïssa i Escòcia endarrereixin el judici.Llarena s'havia resistit a acceptar aquest escenari i, de fet, al desembre va decidir retirar les euroordres contra Puigdemont i la resta de consellers destituïts a l'estranger per evitar que fossin entregats a la justícia espanyola per menys delictes (o delictes menys greus) que la resta d'investigats al Suprem. La decisió encara no s'ha notificat a les defenses.D'aquesta manera, assumeix que hi haurà un judici a diferents velocitats i que, en un primer moment, només podrà asseure's al banc dels acusats a 18 dels 25 processats al Suprem. La vista al procés, doncs, es podria celebrar sense el seu líder.Amb aquesta decisió, els tràmits del sumari contra el vicepresident destituït, Oriol Junqueras, la resta de consellers, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, els exmembres de la Mesa i l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, continua endavant sense esperar l'entrega de Puigdemont i la resta que són a l'estranger.

Interlocutòria de divisió de la causa contra l'independentisme en dues peces separades by naciodigital on Scribd

