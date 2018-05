Sabadell es desperta amb un carrer rebatejat amb el nom de «Presos Polítics»

El carrer amb el cartell dels presos polítics. Foto: Albert Segura

La ciutat de Sabadell s'ha despertat aquest matí amb un "nou carrer": el carrer dels Presos Polítics. Es tracta del resultat d'una acció que s'ha dut a terme de matinada, i que ha consistit en "rebatejar" amb cartells sobre els originals del carrer Tres Creus aquesta via amb la dedicada simbòlicament amb els presos polítics catalans repartits per les presons d'Estremera, Alcalá Meco i Soto del Real.En majúscules, de color groc ben lluent i amb lletres gegants. Així és la paraula "llibertat" que ha aparegut aquest dilluns en plena Rambla de Sabadell, la ciutat d'on són dos dels presos polítics que actualment hi ha a la presó: l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que és a la presó d'Alcalá Meco, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que es troba a Soto del Real.L'acció se suma a altres iniciatives per reclamar l'alliberament dels presos polítics dutes a terme a la capital vallesana, que han passat des de la d'omplir els ponts de la Gran Via de Llaços fins a la de fer pintades amb llaços grocs, passant per l'encartellada amb la imatge de Forcadell arreu de la ciutat, o la pìntada, al mateix carrer Tres Creus, de les paraules "llibertat" i "república", o la de la Rambla, amb la mateixa paraula "llibertat".

