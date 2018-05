RCR Arquitectes impulsa un Centre de Recerca d'Arquitectura i Paisatge a la Vall de Bianya

La comissió territorial d’Urbanisme de Girona, presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha aprovat definitivament aquest dijous, 10 de maig, el pla impulsat per l’estudi olotí d’arquitectes RCR per habilitar un Centre de Recerca d’Arquitectura i Paisatge a la Vall de Bianya.

L’estudi impulsa la creació d’un centre destinat a la creativitat i a la recerca integral d’una relació equilibrada entre la humanitat i la natura, on la investigació i l’experimentació es consideren una mateixa realitat. Aquesta voluntat explica l’elecció de l’indret on emplaçar aquest centre, l’antiga finca de La Vila, a la Vall de Bianya, que ha de permetre la interacció continua amb l’entorn. La recerca es vehicularà mitjançant estades, trobades de professionals, tallers, conferències i xerrades en espais singulars.



Atès que el centre es concep com un espai viu, el ritme de desenvolupament del projecte, i la concreció de moltes de les construccions, es condiciona a la mateixa evolució de la recerca i de les seves necessitats. És per això que l’estudi ha plantejat una proposta global oberta amb un termini d’execució llarg i per etapes.

Masies i boscos en un paisatge privilegiat

La finca, situada en un indret d’interès paisatgístic, ocupa una superfície de 135 hectàrees, que inclouen prats de pastura, conreus, bosc, estables, coberts agrícoles i diverses edificacions. Entre elles, La Vila, que és l’antiga masia pairal, construïda a l’edat mitjana i ampliada i fortificada amb el pas dels segles.

A més, s’hi pot trobar Can Capsec, una edificació utilitzada pels masovers de La Vila, així com estables i magatzems agrícoles, entre d’altres. A la finca també hi ha la bassa d’aigua associada al mas principal que el mateix estudi RCR va crear i que va rebre el premi FAD l’any 2004. Totes les edificacions es troben rodejades de bosc, especialment roures i faigs, i properes a rierols i cursos d’aigua.

El Centre de Recerca considera les edificacions, el paisatge i la orografia del terreny com un tot indestriable i proposa uns espais d’experimentació que permetin estar permanentment en contacte amb elements com la fusta, l’aire, la terra o els sons del bosc.

Vista general de la finca. Foto: Gencat.



Intervenció per fases