​El cabaret obre les portes del Trapezi, que omplirà Reus de la màgia del circ

Reus, capital del circ. El ja clàssic cabaret ha inaugurat oficialment aquest dijous a la nit el Trapezi, Fira de Circ de Catalunya , que celebrarà des d'aquest dijous fins al diumenge la 22a edició i inundarà de circ les places, carrers i equipaments del municipi. A l'esdeveniment hi participen 32 companyies, nou de fora de l'Estat. És l'aparador del millor circ nacional i internacional, que desplega "un ventall de les tendències actuals" i que permet "el diàleg" entre companyies: "la gent internacional coneix el circ català i els catalans tenen referències a nivell internacional", ha afirmat a l'ACN el director artístic, Leandro Mendoza.Al cabaret, en un format teatralitzat presentat per Itziar Castro i Piero Steiner, han intervingut artistes finlandesos, alemanys, italians i catalans amb acrobàcies, equilibris i malabars. Tornar el cabaret a la plaça del Mercadal per segon any consecutiu, davant un públic multitudinari de més de 2.500 persones que s'ha sorprès i divertit amb l'espectacle, suposa "el gran regal del Trapezi per la ciutat", segons Mendoza.El cabaret inaugural, produït pel Trapezi, ha comptat amb la presentació d'Itziar Castro i Piero Steiner, que han interpretat una divertida parella catalano-italiana de Reus que, primer en pijama i des d'un dels balcons de la plaça, conversen sobre la quantitat de persones que hi havia fent festa, fins que decideixen baixar i passen a amenitzar l'acte.Al cabaret, han actuat Lorenzo Mastropietro, amb un divertit nombre de malabars amb barrets; Júlia Farrero, amb acrobàcies; Lotta&Stina, amb uns equilibris amb pinzellades humorístiques que han estat aclamats pel públic; Nata Galinka fent contorsionisme i malabars, amb diversos gags, "atrapada" en una cadira, i les acrobàcies aèries en un gronxador d'Avital&Jochen, que han fet contenir la respiració als espectadors durant més d'un instant i que ha acabat amb un sorollós aplaudiment.El format de cabaret es repetirà cada nit amb un espectacle diferent per on passaran les companyies de Júlia Farrero, Lorenzo Mastropietro, Avital&Jochen, Natasha Galkina, Rhum&Cia, Joel Martí & Pablo Molina, Amer i Àfrica i Chaperton. La música de Circonautes, en directe, com aquest dijous, els acompanyarà per amenitzar la vetllada.En aquesta edició, amb més presència internacional, també es reforça la coproducció d'espectacles i la vessant professional de la fira. El Trapezi resulta una vitrina per al circ de casa i per a l'internacional i on es mostren totes les tendències del sector: "Des de la barreja del circ contemporani amb el tradicional, la barreja de dansa amb teatralitat o les narratives pròpies i contemporànies", ha desgranat el director artístic.Prèviament al cabaret inaugural, s'ha celebrat la inauguració institucional a Cal Massó. Les activitats del Trapezi han començat aquest dijous al matí, amb mostres per als més petits amb el Cirque Au Carré, i el gran gruix de la programació començarà divendres. De fet, un dels plats forts del festival es veurà per primera vegada a l'Estat divendres a partir de les 19.30 hores a la carpa instal·lada a la plaça Anton Borell. És David Dimitri, que arriba des de Suïssa amb L'homme cirque, un espectacle de gran format amb una combinació innovadora d'acrobàcia, música i dansa que es podrà veure en diverses representacions i que serà l'encarregat de cloure el Trapezi. a la carpa instal·lada a la plaça Anton Borrell.Mendoza, amb la voluntat de "no fer 'spoilers'" sobre L'homme cirque, s'ha limitat a incloure'l en la programació del que s'ha de veure al Trapezi: "És l'home circ, i no només pel que fa a sinó perquè ve de la quarta generació d'una família de circ; és el fill del gran pallasso Dimitri, de l'època de Charlie Rivel". "Ha agafat tota la càrrega artística de Dimitri i acaba fent un gran funàmbul, caminant a 15 metres d'altura", ha desvetllat.Entre les altres propostes internacionals hi ha Trait pour trait, la proposta de Cirque Au Carré, de Suïssa, o l'espectacle de la companyia belga d'Irque & Fien, un duet que presentaran un espectacle poètic, Sol bémol, al Teatre Fortuny. Des de França, La Compagnie Les Mains, les Pieds et la Tête Aussi (MPTA) presentarà Santa Madera; la Compagnie Daraomaí presentarà una acrobàcia inèdita que està entre la perxa xinesa i l'acro-dansa, sota el nom TiraVol. També Joel Martí & Pablo Molina, catalans amb seu a França, estrenaran un extracte de la producció Random i l'italià Lorenzo Mastopietro, amb Pas de musique, barrejaran humor amb malabars.Entre les propostes catalanes hi ha Mumusic circus, un muntatge que es podrà veure a la plaça de la Llibertat, on s'ha muntat una grada pensada per a 1.000 persones, per veure Flou Papagayo. També Gregaris, una coproducció de la Fira Trapezi i la cia. Soon, un espectacle de bàscula, perxa xinesa i acrobàcia adreçada a tots els públics i que es podrà veure a la plaça de la Patacada.També es podran veure espectacles de les següents companyies catalanes: Amer i Àfrica, CAM, Cirk'Crash, Slow Olou, Cia(3), Julia Farrero, Leti&Fer, Los Barlou, Los Herrerita, Mortelo & Manzani, Passabarret i Balkan Paradise Orchestra. De la resta de l'estat espanyol, arriben les companyies Ganso & Cía, Brunette Bros, Teatro Sobre Ruedas, La Güasa Circo Teatro, i el Covador, un espai de mostra de les darreres creacions de les escoles de circ Rogelio Rivel (Barcelona) i Carampa (Madrid).L'Espai professional compta amb 170 inscrits i més participació en les activitats que en anteriors edicions, especialment en la taula rodona "La distribució del circ. Casos i propostes per a la circulació i difusió d'espectacles" i la trobada entre professionals i companyies que, a hores d'ara, ja té més de 60 professionals inscrits.Enguany, el pressupost per al Trapezi és més generós, amb un total de 430.600 euros, 50.000 euros més respecte a l'edició anterior. Hi ha més taquillatge i es refien, doncs, més ingressos. Mendoza ha apuntat que, amb més diners, es poden portar més companyies referents i, alhora, donar més recursos als artistes del país.

Consulteu la programació de Trapezi

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)