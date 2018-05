Així es disculpa la Guàrdia Civil per la pífia d'«Aguas Torcidas»

La Guàrdia Civil s'inventa pobles, com Sant Esteve de les Roures, però ara també fa traducció lliure i rebateja el Parc Nacional d'Aigüestortes com el Parque Nacional de Aguas Torcidas. Ha passat aquesta setmana, a Twitter, en una piulada que va rebre una allau de respostes criticant la poca delicadesa de la benemèrita. Aquest dijous el Cos Armat ha fet una passa endavant i, sense deixar de banda l'humor, ha demanat disculpes per les darreres pífies.En una piulada, on hi comparteixen el vídeo d'un gosset que estava estirat en un llit i es desperta d'un salt, desitgen bon dia als seus seguidors, als reals i "també als del món fictici de Sant Esteve de les Roures". "Les nostres disculpes per la traducció d'Aguas Torcidas, sempre és millor arrencar el dia amb un somriure", conclou la publicació.

