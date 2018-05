FOTO «El Mundo» menysprea Quim Torra

El Mundo

L'unionisme reclamava un candidat sense "problemes amb la justícia" per poder ser investit president i deixar enrere el 155. El nomenament de Torra, però, tampoc l'han vist amb bons ulls i pocs minuts després que hagi transcendit la notícia, la Moncloa ja ha amenaçat el futur president que haurà de complir la llei. En el mateix sentit, des de Ciutadans, Albert Rivera ja ha titllat Torra de "radical president-titella".Tot fa pensar que el concepte "titella" serà utilitzat en els pròxims dies per part dels partits unionistes, per desprestigiar Torra. El diarija ha començat la campanya, i en portada menysprea el futur president i titula "Puigdemont designa un titella per continuar amb la rebel·lió".

