Rufián es burla de la Guàrdia Civil per felicitar Torra

Una cosa @guardiacivil. Se llama Quim Torra, no Joaquín Tuesta. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 10, 2018

Sort i encerts @QuimTorraiPla. Sort i encerts, President. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 10, 2018

El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha fet un parell de piulades per felicitar Quim Torra, que serà el candidat i futur president de la Generalitat. En un d'ells, però, s'ha recordat de la Guàrdia Civil i de la piulada que van fer ahir des del compte oficial en què traduïen el Parc Nacional d'Aigües Tortes com "Parque Nacional de Aguas Torcidas". "Una cosa, Guàrdia Civil: es diu Quim Torra, no Joaquin Tuesta", ha dit el diputat.

