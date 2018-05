Ernest Maragall: «Tenim a les portes, altre cop, a autogovernar-nos»

Hi ha una mena de cinisme col·lectiu moral, ens hem acostumat a defensar retòricament els drets humans i a acceptar silenciosament les evidències que ens duen a constatar que no es respecten", ha assegurat el diputat d'ERC al Parlament, Ernest Maragall, sense ànim de "provocar". Ho ha fet en el marc de la presentació del número 31 de la revista Eines, que edita la Fundació Josep Irla, al Jazz Harlem de Barcelona.Maragall ha remarcat que arreu d'Europa la majoria està "votant a favor de la pèrdua de les llibertats" perquè la gent prefereix "perdre la llibertat que no exercir-la". Ha apuntat que aquesta determinació és resultat de la por, i ha explicat que, qüestions com el trencament del pacte nuclear entre els Estats Units i l'Iran alimenten aquest sentiment. "Sempre sembla que estiguem en guerra o a punt de fer-la", ha reblat.El diputat, que des de l'1 de maig és militant d'ERC, després d'analitzar la situació de repressió que viu Catalunya, ha celebrat que el poble català faci front aquesta por en el moment que té "a les portes, altre cop, autogovernar-se".També ha participat en la reflexió sobre la regressió dels drets civils i llibertats a Europa l'advocada penalista Anaïs Franquesa -directora de Litigi d'Íridia, Centre per la Defensa dels Drets Humans- que, seguint el fil de la conversa, ha recordat que "la repressió col·lectiva ha d'anar acompanyada de la propaganda", i ha lamentat que, "mentre es reprimeix aquí, allà -referint-se a la resta de l'Estat- no arriba".En la publicació, que es titula "Els drets civils", hi participa el conseller Raül Romeva, que aprofundeix en una mirada europea. Romeva, empresonat a Estremera, escriu sobre el moment de la Unió Europea i insta els estats a "reinventar" aquest espai comú per "garantir l'exercici dels drets i les llibertats que li donen sentit". En l'últim número d'Eines també es posa el focus en casos particulars al continent, com el d'Hongria, i es desgranen debats sobre la llibertat d'expressió, els conceptes de privacitat i vigilància en l'era digital, i el binomi seguretat i llibertat.La peça central de la publicació és la conversa entre Maragall i Franquesa. En l'entrevista conduïda per Maragall, l'advocada sosté que "una societat segura és aquella en què qualsevol persona és lliure d'exercir els seus drets i llibertats a tot arreu". "La regressió en drets i llibertats de manifestació, d'expressió i d'informació van relacionades amb la incomoditat que suposa qüestionar el pensament únic neoliberal", assegura Franquesa.Maragall argumenta en la conversa publicada per Eines que l'acceptació de "la renúncia a la llibertat i a la privacitat en nom de la seguretat és detestable". Pensant en els darrers episodis viscuts a l'estat espanyol, Franquesa subratlla que "la legislació contra el discurs d'odi sempre s'acaba utilitzant per criminalitzar la dissidència".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)