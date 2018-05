Colau critica Torra perquè representa «el nacionalisme més excloent i etnicista»

La candidatura de Quim Torra a la presidència de la Generalitat no agrada als comuns i tampoc a Ada Colau. L'alcaldessa de Barcelona ha criticat que l'historiador representa "el nacionalisme més excloent i etnicista", en referència a algunes piulades antigues que l'unionisme ha recuperat i està fent córrer a les xarxes en què criticava "els espanyols", en genèric."No només no em representa, sinó que m'ofèn, i confio que ofengui a molts independentistes", ha seguit, i afegeix que aquella opinió l'"invalida per ser un president que representi a tots els catalans". En cas que acabi presentant-se a la investidura, opina Colau, "hauria de demanar disculpar o rectificar respecte aquelles expressions" per tal d'intentar "representar tot el país". En tot cas, deixa clar que, per a ella, "no és un bon candidat per a la presidència".En un moment com l'actual en què, segons l'alcaldessa, el procés ha "traslladat el conflicte a la ciutadania", defensa que caldria un altre perfil "amb capacitat d'empatia i diàleg, de reconèixer i entendre totes les opinions per recosir la societat catalana". Ella preferiria, per tant, "una persona amb capacitat de diàleg, negociació i transversalitat", qualitats amb les quals no identifica Torra.Colau creu que Puigdemont l'ha escollit pel fet que és algú proper a ell en un moment de xoc amb ERC i amb determinats sectors del PDECat, a més, en situació d'exili, però igualment hi recela: "No necessitem algú que sigui fidel a Puigdemont, sinó que representi al conjunt de Catalunya".Tot i això, si és investit, ha assegurat que li reconeixerà l'autoritat i serà "la primera en demanar-li una reunió" per abordar totes les qüestions pendents i ha reconegut la necessitat de "recuperar les institucions i un clima de diàleg real per buscar una sortida a l'actual atzucac". Igualment, s'ha obert a acords en "mesures concretes" com la recuperació de les competències "i un clima de diàleg real, buscar la negociació amb l'Estat i recosir la societat catalana".

