PSC i PSOE lamenten el «perfil sectari» de Torra en un comunicat conjunt

El PSC i el PSOE han emès aquest dijous al vespre un comunicat conjunt de reacció a la candidatura de Joaquim Torra anunciada pel president Carles Puigdemont . Segons han indicat, no hi donaran ja que és "un dels perfils més sectaris" del "bloc independentista"."Recordem al pròxim president de la Generalitat el seu deure de complir la legalitat estatutària i constitucional", han afirmat. En aquest sentit, han recordat a Torra que té l'obligació de "governar pel 100% de la societat catalana" i, per tant, confien que el proper govern iniciï "un doble diàleg" que, per una banda, han dit, ha de servir per "tancar les ferides obertes pel procés" i, per l'altra, normalitzar les relacions amb el govern espanyol "en benefici de la societat catalana".El PSC i el PSOE han lamentat en el seu escrit conjunt el "temps perdut" i la "paràlisi" en què el bloc independentista asseguren que ha "sumit la societat catalana" des de les passades eleccions, i animen totes les forces independentistes a incorporar-se a la comissió d'avaluació territorial per continuar els treballs que permetin perfeccionar el model autonòmic.

