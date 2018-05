La Moncloa ja amenaça Torra: «Ha de complir la llei»

La Moncloa ja ha parlat. Minuts després que s'hagi conegut l'anunci de Joaquim Torra com a nou candidat a la presidència del Parlament , el govern espanyol l'ha advertit que té "l'obligació de respectar la llei" i estar en condicions de "complir amb les seves obligacions com a president de la Generalitat".Fonts de l'executiu de Mariano Rajoy han recordat que "sigui qui sigui el candidat que proposi el president del Parlament", Roger Torrent, Catalunya necessita un "govern legal i efectiu que s'ocupi dels interessos dels seus ciutadans" i que "governi per a tots ells, no per a una meitat", han etzibat. Les fonts governamentals han subratllatLes mateixes fonts governamentals han assegurat que l'executiu espanyol "sempre ha mantingut que era imprescindible "un govern legal i efectiu". Es tracta de la primera reacció de la Moncloa a l'anunci fet des de Berlín pel president a l'exili, Carles Puigdemont, en què s'ha descartat com a candidat a la presidència.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)