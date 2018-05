Torra: «Accepto amb responsabilitat l'encàrrec del president legítim de Catalunya»

Tenim l'oportunitat de desplegar el mandat de l'#1oct i construir el país de llibertats i drets que milions de persones estan reclamant. @QuimTorraiPla, t'agreixo personalment l'esforç i el sacrifici d'assumir el càrrec en unes circumstàncies tan extremes https://t.co/fca7OvbSoE — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 10 de mayo de 2018

Honorat per la confiança rebuda, accepto amb responsabilitat i voluntat de servei al país l'encàrrec del President legítim de Catalunya @KRLS i de la resta dels meus companys de @JuntsXCat



Visca Catalunya! pic.twitter.com/6eAVknRgap — QuimTorraPla (@QuimTorraiPla) May 10, 2018

Carles Puigdemont ja ha pres una decisió: Quim Torra serà el nou president de la Generalitat. La intenció és que se l'investeixi en segona volta el 16 de maig, dimecres vinent, i que prengui possessió al cap de dos dies. Un dels primers gestos que farà el nou màxim dirigent del país -al qual Puigdemont li vol atorgar un rol "provisional" perquè no renuncia a ser investit al llarg de la legislatura- és viatjar a Berlín per reunir-se amb el president a l'exili. L'elecció del pla D acaba amb el bloqueig de la legislatura, marcada per la judicialització del procés i per les discrepàncies dins del bloc independentista. El mateix Puigdemont ha anunciat el nom proposat des del seu compte de Twitter i en un missatge enregistrat.Aquesta ha estat la primera reacció de Torra després de l'elecció:En el missatge en el qual ha proposat candidat, Puigdemont ha dirigit dards a l'Estat per no permetre la seva investidura i ha encomanat responsabilitats a Torra, de qui desitja "amb esperança que reculli el número de vots suficients" per a la investidura. "L'Estat continua sense respectar-nos i deixar que el Parlament prengui les seves pròpies decisions", ha afirmat Puigdemont, que ha recordat que Espanya ha actuat "fins i tot contra el criteri de l'ONU". "Davant el món ha quedat clara la seva intolerància. Continuen ocupant les nostres institucions", ha afegit.El president a l'exili, que no ha esperat a la reunió amb la cúpula de PDECat per fer l'anunci, ha reclamat al candidat que sigui fidel al mandat de l'1 d'octubre. "En ell hi caldrà el govern interior i la defensa de les nostres competències i recursos. Haurà de garantir el respecte al mandat de l'1-O", ha expressat Puigdemont. "Cal que doni suport als presos i aclareixi les responsabilitats a qui no ha respectat els nostres drets", ha reblat, abans de detallar que la nova etapa "ha de venir marcada per un canvi en l'actitud del govern espanyol".Des de l'entorn de Puigdemont han subratllat en les darreres setmanes el caràcter "provisional" que hauria de tenir el nou inquilí de Palau. Aquest dijous Puigdemont s'hi ha tornar a referir. Empeltar de provisionalitat la presidència -fins i tot de manera formal, deixant lliure el despatx de Sant Jaume- també facilita que Puigdemont no desaparegui com a opció a mig termini, tenint en compte el líder de JxCat que es resisteix a abandonar l'opció de ser investit durant la legislatura.Anunciat el nom, el president del Parlament, Roger Torrent, ja podrà iniciar una ronda de contactes amb els grups prèvia a la convocatòria d'un ple d'investidura. La ronda de contactes es farà aquest mateix divendres. Dilluns és el dia escollit per celebrar-lo, de manera que, com que les abstencions de la CUP impedeixen la tria en primera votació, el candidat no serà escollit fins dimecres. Tot i que s'havia especulat amb l'opció d'una primera sessió diumenge, fonts de JxCat asseguren que la millor opció és dilluns.Complint aquest supòsit, divendres que ve seria la data assenyalada per a la presa de possessió i, molt possiblement, un dels primers gestos -en paral·lel a la formació de Govern- que tindrà el nou president serà viatjar a Berlín per reunir-se amb Puigdemont. El president a l'exili, sempre i quan no sigui extradit, tindrà una presència destacada al llarg de la legislatura.El pla D s'ha precipitat per l'acció del govern espanyol, que ha recorregut al Tribunal Constitucional (TC) la reforma de la llei de la Presidència que permetria la investidura a distància de Puigdemont. Un dels acords que es van prendre en la reunió de Junts per Catalunya de dissabte passat a Berlín és que l'alternativa al president a l'exili s'activaria abans del 14 de maig, per tal d'arrencar aquest precís dia el debat d'investidura. Es tanca, d'aquesta manera, un període que va néixer amb les eleccions del 21 de desembre i que s'ha allargat com mai en el cas d'una investidura.

