VÍDEO «Ens volen muts i atemorits, però obliden que hem après a parlar i ja no callarem»

Quim Torra és el nou candidat a la presidència de la Generalitat. El diputat de Junts per Catalunya és un dels debutants al Parlament i va fer el seu primer discurs fa unes setmanes. L'historiador, el nom propi d'aquest dijous després que Carles Puigdemont li hagi fet confiança des de Berlín com el seu relleu al capdavant de l'executiu català, va denunciar la situació dels presos polítics.Torra va exigir, amb to irònic, que els líders independentistes estan privats de llibertat pel "delicte monstruós" de permetre votar als ciutadans de Catalunya. Tot seguit, dos fragments d'aquell potent discurs des del faristol de la cambra catalana.

